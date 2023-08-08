https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-disisleri-bakanligindan-nijere-ust-duzey-ziyaret-1074466134.html

ABD Dışişleri Bakanlığından Nijer'e üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığından Nijer'e üst düzey ziyaret

ABD'de Temmuz sonundan beri vekaleten Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı olan Nuland... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T10:07+0300

2023-08-08T10:07+0300

2023-08-08T10:15+0300

dünya

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victoria nuland

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darbe

anayasa

hükümet

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Nijer'in başkenti Niamey'de vekaleten ABD Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini sürdüren Victoria Nuland, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Nuland, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın talebi üzerine Nijer'i ziyaret ettiğini belirterek "Demokratik düzene yönelik bu meydan okumadan sorumlu olan kişilerle açık bir şekilde konuşmak, bu sorunları diplomatik olarak çözmeye çalışıp çalışamayacağımızı, bazı müzakereleri başlatıp başlatamayacağımızı görmek ve ayrıca ilişkimizde neyin tehlikede olduğunu kesinlikle netleştirmek istedik" ifadesini kullandı.'Son derece samimi ve bazen oldukça zor görüşmeler'Nijer Silahlı Kuvvetleri'ne atanan Genelkurmay Başkanı Moussa Salaou Barmou ve kendisine en yakın üç askeri yetkili ile bir görüşme gerçekleştiren Nuland, görüşmelerin 'son derece samimi, zaman zaman da oldukça zor' geçtiğini bildirdi.'Nuland, Bazum ile görüşmek istedi ama bu kabul edilmedi'Konuyla ilgili makalesinde Wall Street Journal, Nuland'ın ziyareti sırasındaki ana görevinin Afrika ülkesinde devam eden krize diplomatik bir çözüm bulmak olduğunu iddia ederken, Nuland'ın birkaç kez devrik cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüşme talebinde bulunduğu ancak darbeci yetkililerin bu talebi kabul etmediğini yazdı. AA'ya göre ise Nuland, Bazum ile telefonda görüştükleri bilgisini paylaştı.Nijer'de bin ABD askeri ve İHA üssü bulunuyorNijer'deki gelişmeleri henüz 'darbe' şeklinde nitelendirmeyen ABD'nin bunu yapması halinde yasal olarak Nijer hükümetine yaptığı yardımları kesmesi gerekiyor. Halihazırda Dışişleri Bakanı Blinken, cuma günü Nijer'e yapılan bir dizi yardımın durdurulduğunu duyurmuştu. ABD'li yetkililer Nijer'de diplomasi kapısının daralsa da hala açık olduğunu belirterek anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulunmaya devam ediyor.Ayrıca Nijer'de yaklaşık bin ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise 'Niger Air Base 201' isimli bir insansız hava aracı (İHA) üssü yer alıyor. Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü konumunda bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230807/nijerya-nijer-ile-tum-sinirlarini-kapatti-1074434421.html

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