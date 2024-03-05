https://sputniknews.com.tr/20240305/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-ve-siyasi-isler-mustesari-nuland-gorevden-ayriliyor-1081406422.html

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland görevinden ayrılıyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland görevinden ayrılıyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Nuland'ın gelecek günlerde... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T17:20+0300

2024-03-05T17:20+0300

2024-03-05T17:37+0300

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joe biden

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gelecek günlerde görevinden ayrılacağı belirtildi.ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Blinken, "Victoria Nuland önümüzdeki haftalarda, ABD Başkanı Joe Biden'ın diplomasiyi dış politikamızın merkezine geri getirme, ülkemiz ve dünya için kritik bir zamanda Amerika'nın küresel liderliğini canlandırma arzusunu somutlaştırdığı bir rol olan siyasi işlerden sorumlu dışişleri bakanı müsteşarlığı görevinden ayrılma niyetinde olduğunu bana bildirdi" dedi.Blinken, Nuland'ın istifasının ardından görevinin geçici olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı John Bass tarafından yerine getirileceğini belirtti.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nuland'ın hizmetleri, bu kurumda ve dünyada bıraktığı kalıcı izler için kendisine minnettarız" cümlesine yer verildi.Nuland bir süre önce Kiev’e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov bu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın Kiev ziyaretlerinin genellikle iyi sonuçlanmadığını ve bunu 'kurabiye dağıttığı 2014 yılından hatırladıklarını' ifade etmişti.Nuland Türkiye’yi de ziyaret etmiş ve bir röportaj vermişti. Bu röportajında Nuland, ABD’nin Suriye’den çekilmeyeceğini vurgulamış ve ayrıca bu röportajında İsrail-Filistin arasında devam eden savaş hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Tüm yaşananlar Hamas'ın İsrail topraklarına yaptığı vahşi saldırı ile başladı" demişti.Rus Dışişleri'nden ilk açıklamaRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya karşıtı politikasının başarısız olması nedeniyle istifa etmeye karar verdiğini dile getirdi.Zaharova Telegram kanalından Nuland'ın görevden ayrılacak olmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240223/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-yikici-olacak-1081019460.html

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