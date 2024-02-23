https://sputniknews.com.tr/20240223/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-yikici-olacak-1081019460.html
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ‘yıkıcı’ olacak
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ‘yıkıcı’ olacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım pakatinin ‘yıkıcı’ olacağını belirtti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T02:00+0300
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya karşıtı yeni yaptırım pakaetinin ‘yıkıcı’ olacağını söyledi.Stratejik Araştırmalar Merkezi'ndeki bir etkinlikte konuşan Nuland, “Yıkıcı yeni bir yaptırım paketimiz olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce yaptırım uygulayacağız” dedi.Yaptırımların ‘büyük çoğunluğunun’ Rus savunma endüstrisine yönelik olarak ve yaptırım rejiminde aşılan boşlukları kapatacak şekilde hazırlandığını belirten Nuland, ABD’nin yakın bir zamanda Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle bağlantılı olarak başka yaptırımlar da uygulayacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1080101516.html
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victoria nuland, abd, abd, rusya, yaptırım
victoria nuland, abd, abd, rusya, yaptırım
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland: Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ‘yıkıcı’ olacak
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım pakatinin ‘yıkıcı’ olacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya karşıtı yeni yaptırım pakaetinin ‘yıkıcı’ olacağını söyledi.
Stratejik Araştırmalar Merkezi'ndeki bir etkinlikte konuşan Nuland, “Yıkıcı yeni bir yaptırım paketimiz olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce yaptırım uygulayacağız” dedi.
Yaptırımların ‘büyük çoğunluğunun’ Rus savunma endüstrisine yönelik olarak ve yaptırım rejiminde aşılan boşlukları kapatacak şekilde hazırlandığını belirten Nuland, ABD’nin yakın bir zamanda Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle bağlantılı olarak başka yaptırımlar da uygulayacağını vurguladı.