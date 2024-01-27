https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1080101516.html
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye’yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye’yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T17:23+0300
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türkiye
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abd
victoria nuland
türkiye
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İHA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarete gelecek.Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-abdde-sullivan-ve-nuland-ile-gorustu-1068263457.html
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abd, abd, victoria nuland, türkiye
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye’yi ziyaret edecek
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.
İHA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarete gelecek.
Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması bekleniyor.