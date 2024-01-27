https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1080101516.html

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye’yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye’yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T17:23+0300

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türkiye

abd

abd

victoria nuland

türkiye

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İHA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarete gelecek.Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230315/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-abdde-sullivan-ve-nuland-ile-gorustu-1068263457.html

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