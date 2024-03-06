https://sputniknews.com.tr/20240306/fransa-abnin-ukraynaya-yardim-edecek-gucte-oldugu-konusunda-kusku-duyuyor-1081427958.html
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya yardım edecek güçte olduğu konusunda kuşku duyuyor
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya yardım edecek güçte olduğu konusunda kuşku duyuyor
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya uzun vadede yardım edecek güçte olduğu yönünde kuşkuların olduğunu belirtti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T09:48+0300
2024-03-06T09:48+0300
2024-03-06T09:48+0300
ukrayna krizi
fransa
fransa dışişleri bakanlığı
stephane sejourne
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Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, TF1 televizyonuna açıklamasında, “Bugün, Rusya ve onun savaşı kazanma yeteneği dahil, Avrupa’da kuşkular yaratan bir dönüm noktasına ulaştık. Uzun vadede Ukrayna’ya destek sağlama yeteneğimiz konusunda açıkça kuşkular var. Bunu Fransızlardan saklamaya gerek yok. Her şeyden önce bu, ABD seçimlerindeki belirsizlik. Amerikalıların yarın bizimle olup olmayacağı ve Rusya’nın kamuoyumuz üzerindeki etkisine karşı ayakta durma yeteneğimiz konusunda soru işaretleri yaratıyor ” dedi.Sejourne, öte yandan bu ‘tarihi anda’ Ukrayna'ya desteği artırmaları gerektiğini kaydetti.Figaro gazetesinin geçen hafta yayınladığı Ifop anketi, Ukrayna’nın Rusya’yı yenebileceğine inanan Fransa vatandaşı oranının sadece yüzde 9 olduğunu ortaya koymuştu.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin sağlanması için yeni koalisyon oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Rusya’nın “bu savaşı kazanamaması için” elinden geleni yapacaklarını söyleyen Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme konusunu da müzakere ettiğini ama henüz bir fikir birliğine varmadığını dile getirmişti.Macron’un bu sözleri, Fransa’da tüm siyasi güçlerin yanı sıra, Almanya dahil NATO müttefikleri tarafından eleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240305/fransa-cumhurbaskani-macron-muttefiklere-seslendi-korkak-olmayin-1081403530.html
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fransa, fransa dışişleri bakanlığı, stephane sejourne, emmanuel macron, avrupa, avrupa birliği, rusya, ukrayna, paris
fransa, fransa dışişleri bakanlığı, stephane sejourne, emmanuel macron, avrupa, avrupa birliği, rusya, ukrayna, paris
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya yardım edecek güçte olduğu konusunda kuşku duyuyor
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya uzun vadede yardım edecek güçte olduğu yönünde kuşkuların olduğunu belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, TF1 televizyonuna açıklamasında, “Bugün, Rusya ve onun savaşı kazanma yeteneği dahil, Avrupa’da kuşkular yaratan bir dönüm noktasına ulaştık. Uzun vadede Ukrayna’ya destek sağlama yeteneğimiz konusunda açıkça kuşkular var. Bunu Fransızlardan saklamaya gerek yok. Her şeyden önce bu, ABD seçimlerindeki belirsizlik. Amerikalıların yarın bizimle olup olmayacağı ve Rusya’nın kamuoyumuz üzerindeki etkisine karşı ayakta durma yeteneğimiz konusunda soru işaretleri yaratıyor ” dedi.
Sejourne, öte yandan bu ‘tarihi anda’ Ukrayna'ya desteği artırmaları gerektiğini kaydetti.
Figaro gazetesinin geçen hafta yayınladığı Ifop anketi, Ukrayna’nın Rusya’yı yenebileceğine inanan Fransa vatandaşı oranının sadece yüzde 9 olduğunu ortaya koymuştu.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin sağlanması için yeni koalisyon oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Rusya’nın “bu savaşı kazanamaması için
” elinden geleni yapacaklarını söyleyen Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme konusunu da müzakere ettiğini ama henüz bir fikir birliğine varmadığını dile getirmişti.
Macron’un bu sözleri, Fransa’da tüm siyasi güçlerin yanı sıra, Almanya dahil NATO müttefikleri tarafından eleştirilmişti.