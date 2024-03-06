https://sputniknews.com.tr/20240306/fransa-abnin-ukraynaya-yardim-edecek-gucte-oldugu-konusunda-kusku-duyuyor-1081427958.html

Fransa, AB’nin Ukrayna’ya yardım edecek güçte olduğu konusunda kuşku duyuyor

Fransa, AB’nin Ukrayna’ya yardım edecek güçte olduğu konusunda kuşku duyuyor

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya uzun vadede yardım edecek güçte olduğu yönünde kuşkuların olduğunu belirtti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T09:48+0300

2024-03-06T09:48+0300

2024-03-06T09:48+0300

ukrayna krizi

fransa

fransa dışişleri bakanlığı

stephane sejourne

emmanuel macron

avrupa

avrupa birliği

rusya

ukrayna

paris

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Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, TF1 televizyonuna açıklamasında, “Bugün, Rusya ve onun savaşı kazanma yeteneği dahil, Avrupa’da kuşkular yaratan bir dönüm noktasına ulaştık. Uzun vadede Ukrayna’ya destek sağlama yeteneğimiz konusunda açıkça kuşkular var. Bunu Fransızlardan saklamaya gerek yok. Her şeyden önce bu, ABD seçimlerindeki belirsizlik. Amerikalıların yarın bizimle olup olmayacağı ve Rusya’nın kamuoyumuz üzerindeki etkisine karşı ayakta durma yeteneğimiz konusunda soru işaretleri yaratıyor ” dedi.Sejourne, öte yandan bu ‘tarihi anda’ Ukrayna'ya desteği artırmaları gerektiğini kaydetti.Figaro gazetesinin geçen hafta yayınladığı Ifop anketi, Ukrayna’nın Rusya’yı yenebileceğine inanan Fransa vatandaşı oranının sadece yüzde 9 olduğunu ortaya koymuştu.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin sağlanması için yeni koalisyon oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Rusya’nın “bu savaşı kazanamaması için” elinden geleni yapacaklarını söyleyen Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderme konusunu da müzakere ettiğini ama henüz bir fikir birliğine varmadığını dile getirmişti.Macron’un bu sözleri, Fransa’da tüm siyasi güçlerin yanı sıra, Almanya dahil NATO müttefikleri tarafından eleştirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240305/fransa-cumhurbaskani-macron-muttefiklere-seslendi-korkak-olmayin-1081403530.html

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