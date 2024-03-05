https://sputniknews.com.tr/20240305/unlu-gazeteci-carlson-abdyi-roma-imparatorlugunun-akibeti-bekliyor-1081380593.html
Ünlü gazeteci Carlson: ABD’yi Roma İmparatorluğu’nun akıbeti bekliyor
Ünlü gazeteci Carlson: ABD’yi Roma İmparatorluğu’nun akıbeti bekliyor
Sputnik Türkiye
ABD’yi Roma İmparatorluğunun akıbetinin beklediğini belirten ünlü gazeteci Carlson, yasadışı göç krizi ve ülke vatandaşı olmayan kişilerin orduya alınmasının... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T10:31+0300
2024-03-05T10:31+0300
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yasadışı göç
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meksika duvarı
abd-meksika sınırı
tucker carlson
vladimir putin
roma imparatorluğu
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ABD’yi Roma İmparatorluğunun akıbetinin beklediğini belirten ünlü gazeteci Carlson, yasadışı göç krizi ve ülke vatandaşı olmayan kişilerin orduya alınmasının ABD’nin çöküşüne yol açacağını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, resmi internet sitesinde yayınladığı yeni videosunda şunu dedi:Göçmen sayısının, 32 eyaletin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkat çeken Carlson, kongre üyelerinden birinin, göçmenlerin orduda görev yaptıktan sonra vatandaşlık alma fırsatını yasalaştırma girişimini kınadı.ABD’de son aylarda izinsiz göçmen sayısında rekor rakamlara ulaşıldı. Sadece Aralık ayında 300 binden fazla yasa dışı göçmenin sınırı geçerek ABD'ye giriş yaptığı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/musk-abd-en-tehlikeli-suclularin-siginagi-haline-geldi-1081165436.html
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abd, yasadışı göçmenler, yasadışı göç, meksika, meksika duvarı, abd-meksika sınırı, tucker carlson, vladimir putin, roma imparatorluğu, roma dönemi
abd, yasadışı göçmenler, yasadışı göç, meksika, meksika duvarı, abd-meksika sınırı, tucker carlson, vladimir putin, roma imparatorluğu, roma dönemi
Ünlü gazeteci Carlson: ABD’yi Roma İmparatorluğu’nun akıbeti bekliyor
ABD’yi Roma İmparatorluğunun akıbetinin beklediğini belirten ünlü gazeteci Carlson, yasadışı göç krizi ve ülke vatandaşı olmayan kişilerin orduya alınmasının ABD’nin çöküşüne yol açacağını kaydetti.
ABD’yi Roma İmparatorluğunun akıbetinin beklediğini belirten ünlü gazeteci Carlson, yasadışı göç krizi ve ülke vatandaşı olmayan kişilerin orduya alınmasının ABD’nin çöküşüne yol açacağını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla
dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, resmi internet sitesinde yayınladığı yeni videosunda şunu dedi:
“Roma nasıl yıkıldı? Tarihçiler neredeyse 2 bin yıldır bu konuyu aktif olarak tartışıyor, ama sebeplerden birinin oldukça açık olduğu konusunda herkes hemfikir. Roma ordusunda yabancı askerler çoğunluktaydı. Roma’ya sadık olmadıkları için eninde sonunda vatandaş olanlara karşı isyan çıkardı. Bunu akılda tutarak bazı olguları inceleyelim. Başkan Joe Biden’ın göreve gelmesinden bu yana ABD, resmi istatistiklere göre, en az 7.2 milyon olmak üzere on milyonlarca yasadışı göçmen akınına uğradı.
Göçmen sayısının, 32 eyaletin nüfusundan daha fazla olduğuna dikkat çeken Carlson, kongre üyelerinden birinin, göçmenlerin orduda görev yaptıktan sonra vatandaşlık alma fırsatını yasalaştırma girişimini kınadı.
ABD’de son aylarda izinsiz göçmen sayısında rekor rakamlara ulaşıldı. Sadece Aralık ayında 300 binden fazla yasa dışı göçmenin sınırı geçerek ABD'ye giriş yaptığı tahmin ediliyor.