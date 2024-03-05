Ünlü gazeteci Carlson: ABD’yi Roma İmparatorluğu’nun akıbeti bekliyor

“Roma nasıl yıkıldı? Tarihçiler neredeyse 2 bin yıldır bu konuyu aktif olarak tartışıyor, ama sebeplerden birinin oldukça açık olduğu konusunda herkes hemfikir. Roma ordusunda yabancı askerler çoğunluktaydı. Roma’ya sadık olmadıkları için eninde sonunda vatandaş olanlara karşı isyan çıkardı. Bunu akılda tutarak bazı olguları inceleyelim. Başkan Joe Biden’ın göreve gelmesinden bu yana ABD, resmi istatistiklere göre, en az 7.2 milyon olmak üzere on milyonlarca yasadışı göçmen akınına uğradı.