https://sputniknews.com.tr/20240211/kremlin-carlsonun-putinle-roportajini-degerlendirdi-1080624085.html

Kremlin, Carlson’un Putin’le röportajını değerlendirdi

Kremlin, Carlson’un Putin’le röportajını değerlendirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın Putin ile yaptığı söyleşi sırasında içtenlikle onu anlamaya çalıştığını ve dinleyicilerine... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T14:32+0300

2024-02-11T14:32+0300

2024-02-11T15:20+0300

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Rus devlet kanalı Rossiya 1’de yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı söyleşi sırasında içtenlikle onu anlamaya çalıştığını ve dinleyicilerine bu çabalarını sürdürme fırsatı verdiğini söylerken, kendisinin Amerikan kamuoyunun bir aynası olduğunu vurguladı.Peskov, röportajla ilgili detayları paylaştığı açıklamasında, Amerikalıların yabancı ülkeler hakkında çok az şey bildiğine değinirken, bu röportajın da Putin'in benimsediği ideolojisini onlara aktarmak adına çok önemli olduğunun altını çizdi.Putin’in, Carlson ile yaptığı röportajla ABD ve Avrupa dahil olmak üzere uluslararası topluma mesaj gönderdiğini, ancak herkesin bunu duymak istemediğini bildiklerini de belirten Kremlin Sözcüsü, “Kendisi (Tucker Carlson) Amerikan kamuoyunun bir aynası. Amerikalılar çok büyük ölçüde içe dönüktürler. Geleneksel olarak kendi dünyalarında yaşar ve garip bir şekilde yabancı ülkelere çok az ilgi duyarlar. Yabancı ülkeler hakkında fazla bir şey bilmezler. İşte bu yüzden bu röportaj, Putin'in benimsediği ideolojisini sıradan Amerikalılara anlatmak çok önemliydi” diye konuştu.Röportajın Ukrayna’nın tarihi ile ilgili gerçeklerle başladığını anımsatan Kremlin Sözcüsü, Amerikalı izleyicilerin Carlson ile yapılan röportajın tarihi bölümünü algılamakta zorlanacağını, ancak uzmanların bununla ilgileneceğini söylerken, röportajın detaylarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Rus liderin derin tarih bilgisine güvendiğini ve genellikle arşiv belgeleriyle çalıştığını vurgularken, bu nedenle Tucker Carlson ile yaptığı mülakatta Ukrayna konusunda mantıklı bir cevap vermek için birincil kaynakları seçtiğini belirtti.Peskov, “Putin, çok derin bir tarih bilgisine güveniyor ve tarih hakkındaki yargılarını tam olarak birincil kaynaklara dayanarak oluşturuyor. Doğrudan arşiv belgeleriyle çok sık ve çok fazla çalışıyor” açıklamasında bulundu.Peskov Carlson’un bu söyleşide samimi bir şekilde bir şeyleri çözmeye çalıştığını, dinleyicilerine de bu girişimlerini sürdürme fırsatı verdiğini sözlerine ekledi.Batılı izleyicilerin Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı söyleşi sırasında çok keskin sorular sormadığı için şanslı olduğuna da vurgu yapan Peskov, sözlerini “Röportajla ilgili gelen yorumlarda, Carlson tek bir sivri soru sormamakla suçlanıyor. Şunu söyleyebilirim: Carlson'un gerilimi fazla tırmandırmaması muhtemelen Batılı izleyiciler için bir şanstı. Bir gazetecinin bir devlet başkanıyla, özellikle de Rusya gibi bir ülkenin lideriyle konuşurken yapması gerektiği gibi, tüm konuları çok doğru ve titiz bir şekilde özetledi. Çünkü çok keskin ifadeler olsaydı, bunlara çok keskin tepkiler gelirdi, pek çok kişi de bundan hoşlanmayabilirdi” diye tamamladı.‘Carlson hazırlıklı geldi’Carlson'ın bu röportaja çok iyi hazırlandığını da kaydeden Peskov, "Bu seviyedeki gazeteciler böylesine önemli görüşmelere hazırlıksız gitmezler” açıklamasında bulunurken, Putin'in, Moskova’ya röportaj teklifiyle gelen Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile konuşmayı kısa sürede kabul ettiğini de söyledi.Tucker Carlson’un Kremlin’e Rus liderle röportaj önerisinde bulunduğunu aktaran Peskov, “Kendisi bize geldi, bu röportajı kendisi önerdi. Biz de elindeki materyalleri aktif bir şekilde inceledik, yayınlarını, izleyicilerini gözden geçirdik, belirli konulardaki haberlerinin ne kadar dengeli olduğuna baktık. Ve gerçekten de Putin’e böyle bir röportaj vermesini tavsiye etmeye karar verdik. Putin de oldukça hızlı bir şekilde kabul etti” ifadelerini kullandı.Carlson’un farkı ne?Birçok yabancı gazetecinin Putin ile röportaj yapmak istediğine dikkat çeken Peskov, "İngiltere ve ABD’den birçok gazeteci askeri operasyonun başlangıcından bu yana iki yıldır röportaj istemekte oldukça ısrarcılar, ancak onlara röportaj vermenin bir anlamı yok çünkü dengeli bilgi vermeye çalışmıyorlar" dedi.Peskov, Batılı gazetecilere kıyasla Tucker Carlson'un dengeli ve tarafsız tutumu açısından diğerlerinden farklı olduğunu sözlerine ekledi.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı cuma gecesi yayınlarken, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı.Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.Putin'in Carlson ile yaptığı röportaj 2 saat 6 dakika sürerken bu süre zarfında Rus lider, yaklaşık 60 soruyu yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20240211/putinin-carlsona-verdigi-roportajin-batidaki-yankilari-suruyor-1080617581.html

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tucker carlson, moskova, vladimir putin, röportaj, dmitriy peskov, kremlin, abd, avrupa, tarih, ukrayna, ukrayna krizi