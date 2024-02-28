https://sputniknews.com.tr/20240228/musk-abd-en-tehlikeli-suclularin-siginagi-haline-geldi-1081165436.html

Musk: ABD, en tehlikeli suçluların sığınağı haline geldi

Musk: ABD, en tehlikeli suçluların sığınağı haline geldi

Sputnik Türkiye

ABD'li girişimci Musk, son günlerde gündemden düşmeyen göçmen krizi bağlamında ülkesinin dünyanın dört bir yanından gelen suçlular için sığınak haline... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T09:11+0300

2024-02-28T09:11+0300

2024-02-28T09:11+0300

dünya

musk

elon musk

abd

yasadışı göç

mülteci

mülteci krizi

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meksika duvarı

abd-meksika sınırı

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ABD’li iş insanı Elon Musk, sahip olduğu X sosyal medya platformundaki paylaşımında, “Hangi ülkeye ait olursa olsun kimlik belgesini çöpe atarak (ABD’nin) güney sınırını geçme ve ‘sığınma’ talep etme imkanı Amerika’yı dünyanın en tehlikeli suçluları için sığınak haline getirdi” diye yazdı.Musk, daha önce ABD Başkanı Joe Biden’i, izinsiz göçe etkin yardımlarından dolayı eleştirirken, ona göre Biden yönetimi, sınırı korumak yerine yasadışı göçmenlere ‘kırmızı halı’ seriyor.Meşru göçün artırılmasına ise destek veren Musk, göçün kendisine değil, “kimliği incelenmeyen çok sayıda kişinin Amerika'ya akın etmesine” karşı olduğunu vurguladı.ABD’de son aylarda izinsiz göçmen sayısında rekor rakamlara ulaşıldı. Sadece Aralık ayında 300 binden fazla yasa dışı göçmenin sınırı geçerek ABD'ye giriş yaptığı tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240128/trump-biden-yasadisi-gocmenleri-durdurmuyor-fakat-ukraynaya-milyarlarca-dolar-gonderiyor-1080136564.html

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