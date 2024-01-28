https://sputniknews.com.tr/20240128/trump-biden-yasadisi-gocmenleri-durdurmuyor-fakat-ukraynaya-milyarlarca-dolar-gonderiyor-1080136564.html
Trump: Biden yasadışı göçmenleri durdurmuyor, fakat Ukrayna'ya milyarlarca dolar gönderiyor
Trump: Biden yasadışı göçmenleri durdurmuyor, fakat Ukrayna'ya milyarlarca dolar gönderiyor
Eski ABD Başkanı Trump, Joe Biden liderliğindeki mevcut ABD yönetiminin yasadışı göçmen işgalini durdurmaya yardımcı olmadığını, aynı zamanda milyarlarca... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T22:06+0300
2024-01-28T22:06+0300
2024-01-28T22:06+0300
dünya
donald trump
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abd
seçim
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'da düzenlenen mitinginde taraftarlarına seslendi.“Biden'ın öne sürdüğü sınır güvenliği anlaşması, Ukrayna ve diğer ülkelere milyarlarca dolar gönderilirken yasadışı göçü durdurmaya değil, Amerika'nın işgalinin sürmesine yöneliktir” diye konuşan Trump, sınırın korunması için ayrı bir yasa tasarısına gerek olmadığını, yasadışı göçmenlerle ilgili durumun ise ‘ABD için en büyük tehdit’ olduğunu vurguladı.Joe Biden, rakibi Donald Trump’ı ‘ezik’ olarak nitelendirdiGüney Carolina'daki Demokrat Parti yemeğinde selefi Donald Trump'ı eleştiren ABD Başkanı Joe Biden, rakibini tiye alarak ‘ezik’ nitelemesinde bulundu.ABD ve dünyada siyasetin nabzını tutan yayın kuruluşu Politico’nun haberine göre Joe Biden, destekçilerine yönelik konuşmasını kendi başarıları ile Donald Trump'ın başarısızlıkları arasındaki zıtlığa dayandırdı.Güney Carolina'daki Demokrat seçmenlere teşekkür eden Biden, ‘Donald Trump'ın başarısızlığa uğrayan eski başkan olmasının sebebi sizsiniz” diye seslendi.Biden, rakibini ‘ezik’ olarak nitelendirdi ve Güney Carolina'daki seçmenler de sayesinde onu tekrar yeneceğine söz verdi. Daha önce yaptığı bir hatayı hatırlatarak rakibinin sağlık durumundan şüphe eden Biden, Trump’ın Nikki Haley’i Nancy Pelosi’den ayırt edebilecek durumda olmadığını savundu.Kendisi de gaflar serisine bir yenisini ekleyerek Trump için ‘mevcut başkan’ diyen Biden, Trump'ın bazı sözlerinin kendisini öfkelendirdiğini söyleyerek sinirlerine hakim olamadığı için katılımcılardan özür diledi.
https://sputniknews.com.tr/20240128/bidendan-bir-yeni-gaf-daha-trump-baskan-1080113564.html
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donald trump, joe biden, abd, seçim
donald trump, joe biden, abd, seçim
Trump: Biden yasadışı göçmenleri durdurmuyor, fakat Ukrayna'ya milyarlarca dolar gönderiyor
Eski ABD Başkanı Trump, Joe Biden liderliğindeki mevcut ABD yönetiminin yasadışı göçmen işgalini durdurmaya yardımcı olmadığını, aynı zamanda milyarlarca doların Ukrayna’ya gönderildiğini belirtti. Trump yasadışı göçle ilgili "En büyük tehdit" ifadesini kullanırken Biden ise kampanya konuşmasında Trump'ı 'ezik' olarak nitelendirdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'da düzenlenen mitinginde taraftarlarına seslendi.
“Biden'ın öne sürdüğü sınır güvenliği anlaşması, Ukrayna ve diğer ülkelere milyarlarca dolar gönderilirken yasadışı göçü durdurmaya değil, Amerika'nın işgalinin sürmesine yöneliktir” diye konuşan Trump, sınırın korunması için ayrı bir yasa tasarısına gerek olmadığını, yasadışı göçmenlerle ilgili durumun ise ‘ABD için en büyük tehdit’ olduğunu vurguladı.
Joe Biden, rakibi Donald Trump’ı ‘ezik’ olarak nitelendirdi
Güney Carolina'daki Demokrat Parti yemeğinde selefi Donald Trump'ı eleştiren ABD Başkanı Joe Biden, rakibini tiye alarak ‘ezik’ nitelemesinde bulundu.
ABD ve dünyada siyasetin nabzını tutan yayın kuruluşu Politico’nun haberine göre Joe Biden, destekçilerine yönelik konuşmasını kendi başarıları ile Donald Trump'ın başarısızlıkları arasındaki zıtlığa dayandırdı.
Güney Carolina'daki Demokrat seçmenlere teşekkür eden Biden, ‘Donald Trump'ın başarısızlığa uğrayan eski başkan olmasının sebebi sizsiniz” diye seslendi.
Biden, rakibini ‘ezik’ olarak nitelendirdi ve Güney Carolina'daki seçmenler de sayesinde onu tekrar yeneceğine söz verdi. Daha önce yaptığı bir hatayı hatırlatarak rakibinin sağlık durumundan şüphe eden Biden, Trump’ın Nikki Haley’i Nancy Pelosi’den ayırt edebilecek durumda olmadığını savundu.
Kendisi de gaflar serisine bir yenisini ekleyerek Trump için ‘mevcut başkan’ diyen Biden, Trump'ın bazı sözlerinin kendisini öfkelendirdiğini söyleyerek sinirlerine hakim olamadığı için katılımcılardan özür diledi.