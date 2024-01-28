https://sputniknews.com.tr/20240128/bidendan-bir-yeni-gaf-daha-trump-baskan-1080113564.html
Biden’dan bir yeni gaf daha: Trump Başkan!
Biden’dan bir yeni gaf daha: Trump Başkan!
Yakın zamanda Beyaz Saray’daki bir toplantıda yer almayan bakana seslenen ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini eklediği konuşmasında mevcut başkanın... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T10:15+0300
2024-01-28T10:15+0300
2024-01-28T10:15+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
joe biden
donald trump
güney carolina
abd başkanı
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Güney Carolina'daki Demokrat Parti yemeğinde selefi Donald Trump'ı ‘mevcut’ ABD Başkanı olarak nitelendiren Biden, “Amerikalı tüketicilerin ekonomiye yeniden güven duyacaklarına dair gerçek kanıtları yakında göreceğiz. Bunu başka kimin göreceğini biliyorsunuz: Donald Trump! Geçenlerde ne dediğini gördünüz mü? Ekonominin bu yıl çökmesini istediğini söyledi. Tanrı mevcut başkan Trump’ı affetsin” ifadelerini kullandı.Hatasını anlayan Biden, daha sonra Trump'ı ‘eski başkan’ olarak nitelendirirdiği konuşmasının devamında, hiçbir Amerikalının ülke ekonomisinin çökmesini istememesi gerektiğine işaret etti.Biden ayrıca Trump'ın bazı sözlerinin kendisini öfkelendirdiğini de vurgularken, sinirlerine hakim olamadığı için özür diledi.
https://sputniknews.com.tr/20240123/trump-biden-ve-putin-arasindaki-farki-acikladi-1079942334.html
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abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, güney carolina, abd başkanı
abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, güney carolina, abd başkanı
Biden’dan bir yeni gaf daha: Trump Başkan!
Yakın zamanda Beyaz Saray’daki bir toplantıda yer almayan bakana seslenen ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini eklediği konuşmasında mevcut başkanın Trump olduğunu söyledi.
Güney Carolina'daki Demokrat Parti yemeğinde selefi Donald Trump'ı ‘mevcut’ ABD Başkanı olarak nitelendiren Biden, “Amerikalı tüketicilerin ekonomiye yeniden güven duyacaklarına dair gerçek kanıtları yakında göreceğiz. Bunu başka kimin göreceğini biliyorsunuz: Donald Trump! Geçenlerde ne dediğini gördünüz mü? Ekonominin bu yıl çökmesini istediğini söyledi. Tanrı mevcut başkan Trump’ı affetsin” ifadelerini kullandı.
Hatasını anlayan Biden, daha sonra Trump'ı ‘eski başkan’ olarak nitelendirirdiği konuşmasının devamında, hiçbir Amerikalının ülke ekonomisinin çökmesini istememesi gerektiğine işaret etti.
Biden ayrıca Trump'ın bazı sözlerinin kendisini öfkelendirdiğini de vurgularken, sinirlerine hakim olamadığı için özür diledi.