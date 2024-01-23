https://sputniknews.com.tr/20240123/trump-biden-ve-putin-arasindaki-farki-acikladi-1079942334.html

Trump, Biden ve Putin arasındaki farkı açıkladı

Trump, Biden ve Putin arasındaki farkı açıkladı

2024 başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve artan reytingiyle hızlı başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T11:21+0300

2024-01-23T11:21+0300

2024-01-23T11:25+0300

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çin devlet başkanı şi cinping

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Fox News'e verdiği demecinde Putin ve ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i öven Trump, bahsettiği iki büyük ülke liderinin, mevcut ABD Başkanı Biden'ın aksine, ülkelerini sevdiklerini vurguladı.Putin ve Çin lideri Şi ile Biden arasındaki farklılıklarla ilgili değerlendirmesinde, “Onlar (Putin ve Şi) ülkelerini seviyor ve ülkelerinin başarılı olmasını istiyorlar. Bizde ise bunu yapabileceğini düşünmediğim bir adam (Biden) var” ifadelerini kullanan Trump, demecini, “Putin ve Şi Cinping, beğenin ya da beğenmeyin, çok akıllı ve güçlü insanlar” diye sonlandırdı.Yakın zamanda konuşan Trump, Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın Kasım 2024'teki seçimlere kadar 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp ülkeyi yok edebileceği uyarısında bulunmuştu.Trump, Biden yönetimiyle ilgili, “Kimseye doğru davranmıyorlar. Kendinizi 3. Dünya Savaşı'nda bulabilirsiniz. Seçimlere yakın olmamıza rağmen, savaşa da uzak değiliz.10 ayda ülkemizi tamamen yok edebilirler” ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240122/elon-musktan-bidena-agir-darbe-bir-daha-oy-vermem-1079903686.html

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donald trump, abd başkanlık seçimleri, joe biden, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, rusya, abd