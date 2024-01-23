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Trump, Biden ve Putin arasındaki farkı açıkladı
Trump, Biden ve Putin arasındaki farkı açıkladı
2024 başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve artan reytingiyle hızlı başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T11:21+0300
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donald trump
abd başkanlık seçimleri
joe biden
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çin devlet başkanı şi cinping
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Fox News'e verdiği demecinde Putin ve ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i öven Trump, bahsettiği iki büyük ülke liderinin, mevcut ABD Başkanı Biden'ın aksine, ülkelerini sevdiklerini vurguladı.Putin ve Çin lideri Şi ile Biden arasındaki farklılıklarla ilgili değerlendirmesinde, “Onlar (Putin ve Şi) ülkelerini seviyor ve ülkelerinin başarılı olmasını istiyorlar. Bizde ise bunu yapabileceğini düşünmediğim bir adam (Biden) var” ifadelerini kullanan Trump, demecini, “Putin ve Şi Cinping, beğenin ya da beğenmeyin, çok akıllı ve güçlü insanlar” diye sonlandırdı.Yakın zamanda konuşan Trump, Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın Kasım 2024'teki seçimlere kadar 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp ülkeyi yok edebileceği uyarısında bulunmuştu.Trump, Biden yönetimiyle ilgili, “Kimseye doğru davranmıyorlar. Kendinizi 3. Dünya Savaşı'nda bulabilirsiniz. Seçimlere yakın olmamıza rağmen, savaşa da uzak değiliz.10 ayda ülkemizi tamamen yok edebilirler” ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/elon-musktan-bidena-agir-darbe-bir-daha-oy-vermem-1079903686.html
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donald trump, abd başkanlık seçimleri, joe biden, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, rusya, abd
donald trump, abd başkanlık seçimleri, joe biden, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, rusya, abd

Trump, Biden ve Putin arasındaki farkı açıkladı

11:21 23.01.2024 (güncellendi: 11:25 23.01.2024)
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYDonald Trump ABD başkanlık seçimleri kampanyasını sürdürüyor
Donald Trump ABD başkanlık seçimleri kampanyasını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
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2024 başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve artan reytingiyle hızlı başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mevcut ABD Başkanı Joe Biden arasındaki farkı açıkladı.
Fox News'e verdiği demecinde Putin ve ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i öven Trump, bahsettiği iki büyük ülke liderinin, mevcut ABD Başkanı Biden'ın aksine, ülkelerini sevdiklerini vurguladı.
Putin ve Çin lideri Şi ile Biden arasındaki farklılıklarla ilgili değerlendirmesinde, “Onlar (Putin ve Şi) ülkelerini seviyor ve ülkelerinin başarılı olmasını istiyorlar. Bizde ise bunu yapabileceğini düşünmediğim bir adam (Biden) var” ifadelerini kullanan Trump, demecini, “Putin ve Şi Cinping, beğenin ya da beğenmeyin, çok akıllı ve güçlü insanlar” diye sonlandırdı.
Yakın zamanda konuşan Trump, Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın Kasım 2024'teki seçimlere kadar 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp ülkeyi yok edebileceği uyarısında bulunmuştu.
Trump, Biden yönetimiyle ilgili, “Kimseye doğru davranmıyorlar. Kendinizi 3. Dünya Savaşı'nda bulabilirsiniz. Seçimlere yakın olmamıza rağmen, savaşa da uzak değiliz.10 ayda ülkemizi tamamen yok edebilirler” ifadesini kullanmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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