Trump'tan Yemen yorumu: Manyak adam bizi yine bir savaşa sokuyor, 3. dünya savaşına gidiyoruz

"İşte Biden tarafından başlatılan başka bir savaş daha. Birileri benim 3. Dünya Savaşı'na neden olacağımı söylüyordu. Bu deli adam F-22 jetlerini ve Tomahawk füzelerini Yemen'e karşı Savaş Yetkileri Yasası'nda kullanıyor. Neden?

Joe Biden sadece aptal ve beceriksiz değil, ayrıca tüm ülkeyi açık göçmen politikasıyla mahveden gözü dönmüş bir meczup. O, ABD'yi cehenneme çeviren bir felaket. Bu adam yüzünden sebepsiz yere 3. Dünya Savaşı'na gireceğiz. Ben, tüm savaşları kısa süre içinde sona erdireceğime söz veriyorum"