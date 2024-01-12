https://sputniknews.com.tr/20240112/trumpdan-yemen-yorumu-manyak-adam-bizi-yine-bir-savasa-sokuyor-3-dunya-savasina-gidiyoruz-1079575429.html
Trump'tan Yemen yorumu: Manyak adam bizi yine bir savaşa sokuyor, 3. dünya savaşına gidiyoruz
Trump'tan Yemen yorumu: Manyak adam bizi yine bir savaşa sokuyor, 3. dünya savaşına gidiyoruz
Donald Trump, dün gece ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husileri bombalaması konusunda Biden'a sert bir şekilde tepki gösterdi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T14:06+0300
2024-01-12T14:06+0300
2024-01-12T14:10+0300
israil- filistin çatışması
joe biden
donald trump
husiler
abd
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/07/1079398845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af6eb48ebbbb6a9ed854aa47a2e2bbf0.jpg
45'inci ABD Başkanı Donald Trump, dün yaşanan Yemen bombalanması ardından sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Trump, videoda Biden'ı 'deli adam' bizi yine savaşa sokuyor diyerek eleştirdi ve kendisinin başkan seçilmesi halinde tüm savaşları sonlandıracağını açıkladı. Trump, videoda şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240112/husilerden-abd-ve-ingiltereye-agir-bedel-odetecegiz-1079565898.html
abd
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/07/1079398845_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_34d8efee558380787550e45a3e19710a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, donald trump, husiler, abd, ingiltere
joe biden, donald trump, husiler, abd, ingiltere
Trump'tan Yemen yorumu: Manyak adam bizi yine bir savaşa sokuyor, 3. dünya savaşına gidiyoruz
14:06 12.01.2024 (güncellendi: 14:10 12.01.2024)
Donald Trump, dün gece ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husileri bombalaması konusunda Biden'a sert bir şekilde tepki gösterdi.
45'inci ABD Başkanı Donald Trump, dün yaşanan Yemen bombalanması ardından sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Trump, videoda Biden'ı 'deli adam' bizi yine savaşa sokuyor diyerek eleştirdi ve kendisinin başkan seçilmesi halinde tüm savaşları sonlandıracağını açıkladı.
Trump, videoda şunları söyledi:
"İşte Biden tarafından başlatılan başka bir savaş daha. Birileri benim 3. Dünya Savaşı'na neden olacağımı söylüyordu. Bu deli adam F-22 jetlerini ve Tomahawk füzelerini Yemen'e karşı Savaş Yetkileri Yasası'nda kullanıyor. Neden?
Joe Biden sadece aptal ve beceriksiz değil, ayrıca tüm ülkeyi açık göçmen politikasıyla mahveden gözü dönmüş bir meczup. O, ABD'yi cehenneme çeviren bir felaket. Bu adam yüzünden sebepsiz yere 3. Dünya Savaşı'na gireceğiz. Ben, tüm savaşları kısa süre içinde sona erdireceğime söz veriyorum"