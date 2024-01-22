https://sputniknews.com.tr/20240122/elon-musktan-bidena-agir-darbe-bir-daha-oy-vermem-1079903686.html

Elon Musk'tan Biden'a ağır darbe: Bir daha oy vermem

Elon Musk'tan Biden'a ağır darbe: Bir daha oy vermem

X sosyal medya platformunun sahibi ABD’li girişimci Elon Musk, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a oy vermeyeceğini bildirdi. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T12:12+0300

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Dünyaca ünlü milyarder, Amerikan TV kanalı CNBC'de yayınlanan ve 2020 seçimlerinde mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a oy verdiğini itiraf ettiği röportajıyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu kez Biden'a oy vermeyi hayal bile edemiyorum” ifadelerini kullandı.Musk’ın favorisi Trump’a destek verecekSosyal medyaya büyük etkisiyle bilinen Musk, daha önce Cumhuriyetçi aday adaylarından Vivek Ramaswamy’e güvendiğini açıklamıştı.Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın rahat bir şekilde kazandığı bildirilirken, Sonuçların belli olmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Ramaswamy, yarıştan çekildiğini ve Trump'a destek vereceğini açıkladı.Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini duyurduSosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada Trump lehine yarıştan çekilme kararı aldığını kaydeden DeSantis, “Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği çok açık” dedi.ABD başkanlık seçimlerinin 5 Kasım 2024 tarihinde yapılması planlanırken, anketler Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Donald Trump'ın açık ara favori olduğunu gösteriyor.Trump'ın görevdeki Başkan Joe Biden ile karşı karşıya gelmesi beklenirken, yapılan son anketlere göre Trump 2024'te kazanmak için iyi bir konumda.5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te başkanlık koltuğuna oturacak.

https://sputniknews.com.tr/20240121/trumptan-yeni-secim-vaadi-ukraynadaki-catismayi-goreve-baslamadan-cozecegim-1079870809.html

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