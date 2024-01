https://sputniknews.com.tr/20240121/trumptan-yeni-secim-vaadi-ukraynadaki-catismayi-goreve-baslamadan-cozecegim-1079870809.html

Trump’tan yeni seçim vaadi: Ukrayna’daki çatışmayı göreve başlamadan çözeceğim

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu sonbaharda yapılacak başkanlık seçimlerini kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmaya daha göreve başlamadan barışçıl çözüm... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

New Hampshire eyaletinde destekçileri ile bir araya gelen Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki bu korkunç savaşı ben ABD başkanı olarak göreve başlamadan çözeceğiz" ifadelerini kullandı.Trump, öte yandan barışçıl çözüme ulaşmanın ne kadar zaman alacağını belirtmediği gibi çatışmayı tam olarak nasıl çözmeyi planladığını da açıklamadı.Konuşmasında, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ‘iyi tanıdığını’ vurgulayan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i de tanıdığını iddia ederken, “Bu sorunu çözeceğiz” diye söz verdi.Trump daha önceki konuşmalarında, yeniden seçilmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığa sadece 24 saat içinde çözüm bulmayı planladığını dile getirmişti.Kanada'nın ABD Büyükelçisi Kirsten Hillman, CBC televizyon kanalına verdiği demecinde, Ottawa'yı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde birlikte çalışmaya hazırlanmak üzere ekibiyle ilişkiler kurmaya çağırmıştı.Bu ihtiyacın, Kanada'nın en yakın ekonomik ortağı ve müttefiki olarak ABD'nin öneminden kaynaklandığını söyleyen Hillman, “Amerikalılar için önemli bir an geldiğinde, Kanada'nın bir değişim ya da yön değişikliğine en iyi şekilde hazırlandığından emin olmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmalıyız. İkinci Trump yönetimine danışmanlık yapan ve onu çevreleyecek olan insanlarla tüm ya da mümkün olduğunca çok ilişki kurduğumuzdan emin olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

