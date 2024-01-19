Trump: Putin’le güzel ilişkilerim var, onun gibi kişilerle iyi geçinmek lazım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Üç büyük kulübün görüş açıklarken nötr kalması gerekiyor'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL
Sergey Lavrov özel yayını
11:08
82 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:30
60 dk
SESLİ HABER
Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
13:43
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
13:51
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
ABD'nin Türkiye karşıtı hareketleri
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
17:48
2 dk
SESLİ HABER
Kanada, Rusya, Çin ve İran'ı kara listeye aldı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
18:12
3 dk
SESLİ HABER
Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
18:21
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
18:30
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni rekor geldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Emekli subay Tabach: Beyaz Saray, Kiev'in kazanmasını istemiyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
20:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail'den doktorlara çağrı: Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapmayın
20:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaşın ilerlemesi siyaset yapmaya engel mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'AK Parti deprem bölgesinde mevcut adayları göstermedi'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240119/trump-putinle-guzel-iliskilerim-var-onun-gibi-kisilerle-iyi-gecinmek-lazim-1079813846.html
Trump: Putin’le güzel ilişkilerim var, onun gibi kişilerle iyi geçinmek lazım
Trump: Putin’le güzel ilişkilerim var, onun gibi kişilerle iyi geçinmek lazım
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le güzel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Güçlü nükleer silahı olan kişilerle normal... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T11:07+0300
2024-01-19T11:07+0300
dünya
vladimir putin
donald trump
viktor orban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104216/57/1042165702_0:225:2843:1824_1920x0_80_0_0_453f94482a2320b90cff61cf37a205d5.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’a açıklamasında, “Putin’le iyi geçiniyordum. Putin gibi kişilerle iyi geçinmek lazım. Başkan Şi ile görüşmelerim oldu. Aramız iyi. Hillary Clinton kazansaydı Kuzey Kore, Kim Jong-un ile nükleer savaş çıkardı. Onunla da iyi geçiniyordum” şeklinde konuştu.Trump’ın görüşüne göre, “güçlü nükleer silaha sahip kişiler” ile normal ilişkiler sürdürmek gerekiyor.Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, “Trump geri dönsün” sözlerine dikkat çeken eski başkan, “Akıllı adam, parlak adam, çok saygı duyuyorum” diye ekledi.Trump ayrıca herkesin “ondan korktuğunu ve saygı duyduğunu” da sözlerine ekledi.Eski ABD lideri sıkça Putin’le ilgili olumlu yorumlarda bulunuyor. Trump geçen hafta yine Fox News’a yaptığı açıklamada, Rus lideri için “çok akıllı ve çok kurnaz siyasetçi” nitelendirmesinde bulunarak, “ABD medyası, Putin’den iyi bahsetmemden nefret ediyor” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/bidenden-yeni-gaf-az-once-onunla-resim-cektirdim-dedigi-kadin-baska-eyalette-cikti-1079812810.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104216/57/1042165702_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_4f61c2cd84c5b258b0c6ed6ef5511702.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, donald trump, viktor orban
vladimir putin, donald trump, viktor orban

Trump: Putin’le güzel ilişkilerim var, onun gibi kişilerle iyi geçinmek lazım

11:07 19.01.2024
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Multimedya arşivine gidinPutin- Trump
Putin- Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© Sputnik / Alexey Nikolsky
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le güzel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Güçlü nükleer silahı olan kişilerle normal ilişkiler olmalı” dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’a açıklamasında, “Putin’le iyi geçiniyordum. Putin gibi kişilerle iyi geçinmek lazım. Başkan Şi ile görüşmelerim oldu. Aramız iyi. Hillary Clinton kazansaydı Kuzey Kore, Kim Jong-un ile nükleer savaş çıkardı. Onunla da iyi geçiniyordum” şeklinde konuştu.
Trump’ın görüşüne göre, “güçlü nükleer silaha sahip kişiler” ile normal ilişkiler sürdürmek gerekiyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, “Trump geri dönsün” sözlerine dikkat çeken eski başkan, “Akıllı adam, parlak adam, çok saygı duyuyorum” diye ekledi.
Trump ayrıca herkesin “ondan korktuğunu ve saygı duyduğunu” da sözlerine ekledi.
Eski ABD lideri sıkça Putin’le ilgili olumlu yorumlarda bulunuyor. Trump geçen hafta yine Fox News’a yaptığı açıklamada, Rus lideri için “çok akıllı ve çok kurnaz siyasetçi” nitelendirmesinde bulunarak, “ABD medyası, Putin’den iyi bahsetmemden nefret ediyor” demişti.
ABD Başkanı Joe Biden üzgün - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
DÜNYA
Biden’den yeni gaf: ‘Az önce onunla resim çektirdim’ dediği kadın başka eyalette çıktı
10:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала