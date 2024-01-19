https://sputniknews.com.tr/20240119/trump-putinle-guzel-iliskilerim-var-onun-gibi-kisilerle-iyi-gecinmek-lazim-1079813846.html
Trump: Putin’le güzel ilişkilerim var, onun gibi kişilerle iyi geçinmek lazım
Trump: Putin’le güzel ilişkilerim var, onun gibi kişilerle iyi geçinmek lazım
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le güzel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Güçlü nükleer silahı olan kişilerle normal... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T11:07+0300
2024-01-19T11:07+0300
2024-01-19T11:07+0300
dünya
vladimir putin
donald trump
viktor orban
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’a açıklamasında, “Putin’le iyi geçiniyordum. Putin gibi kişilerle iyi geçinmek lazım. Başkan Şi ile görüşmelerim oldu. Aramız iyi. Hillary Clinton kazansaydı Kuzey Kore, Kim Jong-un ile nükleer savaş çıkardı. Onunla da iyi geçiniyordum” şeklinde konuştu.Trump’ın görüşüne göre, “güçlü nükleer silaha sahip kişiler” ile normal ilişkiler sürdürmek gerekiyor.Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, “Trump geri dönsün” sözlerine dikkat çeken eski başkan, “Akıllı adam, parlak adam, çok saygı duyuyorum” diye ekledi.Trump ayrıca herkesin “ondan korktuğunu ve saygı duyduğunu” da sözlerine ekledi.Eski ABD lideri sıkça Putin’le ilgili olumlu yorumlarda bulunuyor. Trump geçen hafta yine Fox News’a yaptığı açıklamada, Rus lideri için “çok akıllı ve çok kurnaz siyasetçi” nitelendirmesinde bulunarak, “ABD medyası, Putin’den iyi bahsetmemden nefret ediyor” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/bidenden-yeni-gaf-az-once-onunla-resim-cektirdim-dedigi-kadin-baska-eyalette-cikti-1079812810.html
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vladimir putin, donald trump, viktor orban
vladimir putin, donald trump, viktor orban
Trump: Putin’le güzel ilişkilerim var, onun gibi kişilerle iyi geçinmek lazım
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le güzel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Güçlü nükleer silahı olan kişilerle normal ilişkiler olmalı” dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump
, Fox News’a açıklamasında, “Putin’le iyi geçiniyordum. Putin gibi kişilerle iyi geçinmek lazım. Başkan Şi ile görüşmelerim oldu. Aramız iyi. Hillary Clinton kazansaydı Kuzey Kore, Kim Jong-un ile nükleer savaş çıkardı. Onunla da iyi geçiniyordum”
şeklinde konuştu.
Trump’ın görüşüne göre, “güçlü nükleer silaha sahip kişiler” ile normal ilişkiler sürdürmek gerekiyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın, “Trump geri dönsün” sözlerine dikkat çeken eski başkan, “Akıllı adam, parlak adam, çok saygı duyuyorum” diye ekledi.
Trump ayrıca herkesin “ondan korktuğunu ve saygı duyduğunu” da sözlerine ekledi.
Eski ABD lideri sıkça Putin’le ilgili olumlu yorumlarda bulunuyor. Trump geçen hafta yine Fox News’a yaptığı açıklamada, Rus lideri için “çok akıllı ve çok kurnaz siyasetçi” nitelendirmesinde bulunarak, “ABD medyası, Putin’den iyi bahsetmemden nefret ediyor” demişti.