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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/saldo-ukrayna-saldirilar-icin-ambulanslari-kullanarak-savas-sucu-isliyor-1081406633.html
Saldo: Ukrayna, saldırılar için ambulansları kullanarak savaş suçu işliyor
Saldo: Ukrayna, saldırılar için ambulansları kullanarak savaş suçu işliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Rus güçlerine saldırı düzenlerken ambulansları kullandığını ve bunun bir... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T17:40+0300
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ukrayna krizi
vladimir saldo
herson
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
askeri operasyon
dinyeper nehri
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Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, Dinyeper Nehri'nin sağ yakasındaki Ukraynalı askerlerin nehrin sol tarafındaki barışçıl yerleşimleri vurmak için ambulansları kullanmasına tepki gösterdi.Saldo, "Rus yasaları ve uluslararası normlar uyarınca askerlerin gizlenmek için sivil kuruluşlara, özellikle de sağlık birimlerine ait araçları kullanması bir savaş suçudur" dedi.Bu bilginin bir başka ceza davasının açılması için Rusya Soruşturma Komitesi Herson Bölge Müdürlüğü'ne iletildiğini anlatan Saldo, bunun daha birçok vakayla birlikte Kiev rejiminin savunucuları ve suç ortaklarına yönelik suçlamalarının temelini oluşturacağını vurguladı.Herson Bölgesi, Dinyeper'in sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.
https://sputniknews.com.tr/20240228/herson-bolge-valisi-zelenskiy-yargi-onunde-hesap-vermeli-1081185447.html
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vladimir saldo, herson, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, askeri operasyon, dinyeper nehri
vladimir saldo, herson, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, askeri operasyon, dinyeper nehri

Saldo: Ukrayna, saldırılar için ambulansları kullanarak savaş suçu işliyor

17:40 05.03.2024
© Sputnik / Владимир АстапковичHerson Valisi Saldo
Herson Valisi Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Rus güçlerine saldırı düzenlerken ambulansları kullandığını ve bunun bir savaş suçu olduğunu vurguladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, Dinyeper Nehri'nin sağ yakasındaki Ukraynalı askerlerin nehrin sol tarafındaki barışçıl yerleşimleri vurmak için ambulansları kullanmasına tepki gösterdi.

Saldo, "Rus yasaları ve uluslararası normlar uyarınca askerlerin gizlenmek için sivil kuruluşlara, özellikle de sağlık birimlerine ait araçları kullanması bir savaş suçudur" dedi.

Bu bilginin bir başka ceza davasının açılması için Rusya Soruşturma Komitesi Herson Bölge Müdürlüğü'ne iletildiğini anlatan Saldo, bunun daha birçok vakayla birlikte Kiev rejiminin savunucuları ve suç ortaklarına yönelik suçlamalarının temelini oluşturacağını vurguladı.

Herson Bölgesi, Dinyeper'in sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.

Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.

Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.
Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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Herson Bölge Valisi: Zelenskiy yargı önünde hesap vermeli
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