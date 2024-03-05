https://sputniknews.com.tr/20240305/saldo-ukrayna-saldirilar-icin-ambulanslari-kullanarak-savas-sucu-isliyor-1081406633.html

Saldo: Ukrayna, saldırılar için ambulansları kullanarak savaş suçu işliyor

Saldo: Ukrayna, saldırılar için ambulansları kullanarak savaş suçu işliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Rus güçlerine saldırı düzenlerken ambulansları kullandığını ve bunun bir... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T17:40+0300

2024-03-05T17:40+0300

2024-03-05T17:40+0300

ukrayna krizi

vladimir saldo

herson

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

askeri operasyon

dinyeper nehri

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Telegram hesabından açıklama yapan Saldo, Dinyeper Nehri'nin sağ yakasındaki Ukraynalı askerlerin nehrin sol tarafındaki barışçıl yerleşimleri vurmak için ambulansları kullanmasına tepki gösterdi.Saldo, "Rus yasaları ve uluslararası normlar uyarınca askerlerin gizlenmek için sivil kuruluşlara, özellikle de sağlık birimlerine ait araçları kullanması bir savaş suçudur" dedi.Bu bilginin bir başka ceza davasının açılması için Rusya Soruşturma Komitesi Herson Bölge Müdürlüğü'ne iletildiğini anlatan Saldo, bunun daha birçok vakayla birlikte Kiev rejiminin savunucuları ve suç ortaklarına yönelik suçlamalarının temelini oluşturacağını vurguladı.Herson Bölgesi, Dinyeper'in sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesidir.Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.

https://sputniknews.com.tr/20240228/herson-bolge-valisi-zelenskiy-yargi-onunde-hesap-vermeli-1081185447.html

herson

ukrayna

rusya

dinyeper nehri

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Sputnik Türkiye

vladimir saldo, herson, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, askeri operasyon, dinyeper nehri