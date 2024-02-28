https://sputniknews.com.tr/20240228/herson-bolge-valisi-zelenskiy-yargi-onunde-hesap-vermeli-1081185447.html
Herson Bölge Valisi: Zelenskiy yargı önünde hesap vermeli
Herson Bölge Valisi: Zelenskiy yargı önünde hesap vermeli
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Herson'daki katliamlar nedeniyle yargılanması yönünde çağrı yapıldı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T16:48+0300
2024-02-28T16:48+0300
2024-02-28T16:48+0300
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Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Herson'daki katliamlar ve bölgenin yerle bir edilmesi nedeniyle kamuya açık bir duruşmada hesap vermek zorunda olduğunu söyledi.Sputnik'e demeç veren Saldo, "Müfettişler, savcılar ve hakimler, Herson sakinlerinin öldürülmesi ve bölgenin maddi zenginliklerinin yok edilmesi hakkında Zelenskiy'le konuşmalı. Ben de, kamuya açık bir duruşmada iddia makamı adına tanıklık yapmaya hazırım" dedi.Saldo, böyle bir duruşmanın gerçekleşmesi halinde Zelenskiy'e yöneltmek istediği birkaç sorusunun olduğunu da belirtti.Herson Bölgesi, Dinyeper'in sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesi olarak biliniyor.Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.
https://sputniknews.com.tr/20240131/herson-valisi-saldo-il-76-saldirisi-sonrasi-zelenskiyin-siyasi-gelecegi-kalmadi-1080226570.html
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herson, vladimir saldo, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy
herson, vladimir saldo, rusya, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy
Herson Bölge Valisi: Zelenskiy yargı önünde hesap vermeli
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Herson'daki katliamlar nedeniyle yargılanması yönünde çağrı yapıldı.
Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Herson'daki katliamlar ve bölgenin yerle bir edilmesi nedeniyle kamuya açık bir duruşmada hesap vermek zorunda olduğunu söyledi.
Sputnik'e demeç veren Saldo, "Müfettişler, savcılar ve hakimler, Herson sakinlerinin öldürülmesi ve bölgenin maddi zenginliklerinin yok edilmesi hakkında Zelenskiy'le konuşmalı. Ben de, kamuya açık bir duruşmada iddia makamı adına tanıklık yapmaya hazırım" dedi.
Saldo, böyle bir duruşmanın gerçekleşmesi halinde Zelenskiy'e yöneltmek istediği birkaç sorusunun olduğunu da belirtti.
Herson Bölgesi, Dinyeper'in sol yakasında, aşağı kesimlerde yer alan, Azak Denizi ve Karadeniz sularının döküldüğü bir Rus bölgesi olarak biliniyor.
Herson, Eylül 2022'de yapılan referandumun ardından Rusya Federasyonu'na bağlandı. Ukrayna tarafı ise bölgenin meşruiyetini tanımıyor ve bu önemli yerleşimi bombalamaya devam ediyor.
Şu anda Herson Bölgesi'nin yüzde 75'i Rus kontrolü altında ve Herson şehri de dahil Dinyeper'in sağ yakasının bir kısmı Ukrayna birliklerinin elinde.