https://sputniknews.com.tr/20240305/nariskin-abd-ve-ingiltere-rusyaya-karsi-yikici-faaliyetlerde-yer-aliyor-1081419618.html

Narışkin: ABD ve İngiltere, Rusya’ya karşı yıkıcı faaliyetlerde yer alıyor

Narışkin: ABD ve İngiltere, Rusya’ya karşı yıkıcı faaliyetlerde yer alıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, ABD ve İngiltere’nin, Rusya'ya karşı yıkıcı faaliyetler için Ukraynalı özel kuvvetlerin eğitim... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T23:28+0300

2024-03-05T23:28+0300

2024-03-05T23:28+0300

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Gazeteci Vladimir Solovyev'in YouTube'da yayınlandığı 'Solovyev Live' programına konuk olan Narışkin, ABD ve özellikle de İngiltere’nin, Rusya'ya karşı yıkıcı faaliyetler için Ukraynalı özel harekat kuvvetleri ve istihbarat görevlilerinin eğitim çalışmalarında yer aldığını söyledi.Narışkin, “Amerikalılar, özellikle de İngilizler, ülkemize karşı yıkıcı faaliyetler yürütmek üzere özel harekat kuvvetleri ve istihbarat görevlilerinin eğitiminde yer alıyorlardı ve almaya devam ediyorlar. Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin Ukraynalı istihbarat görevlilerinin eğitimine katıldığı açık bir gerçektir” dedi.'Macron'un Ukrayna'ya NATO kuvvetleri gönderilmesine ilişkin açıklaması tehlikeli'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya NATO askeri gönderilmesine ilişkin açıklamalarını son derece tehlikeli olduğunu belirten Narışkin, bu tür açıklamaların dünyayı nükleer savaşa doğru sürüklediğini vurguladı.Narışkin, “Bu, Avrupa ülkelerinin mevcut liderlerinin, özellikle de Fransa Cumhurbaşkanının yüksek düzeyde siyasi sorumsuzluğuna işaret ediyor. Elbette bunu görmek üzücü, gözlemlemek üzücü, mevcut Avrupalı ​​ve Kuzey Atlantik elitlerinin müzakere kapasitesinin çok düşük seviyede olduğunu ve sağduyuya sahip olduklarını giderek daha az sıklıkla ortaya koyduklarını görmek üzücü” diye konuştu.Rusya'nın özel askeri operasyondaki zaferinden şüphe olmadığını vurgulayan Narışkin, “Hiç şüphe yok. Bu yozlaşmış Nazi rejiminden kurtulmak isteyen herkesi özgürleştirdiğimizi gördüğümüzde kazanmış olacağız” ifadesini kullandı.'Ukrayna halkı nasıl bir ülkede yaşayacağına kendisi karar vermeli'Narışkin, Ukrayna halkının nasıl ülkede yaşayacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini belirterek, “Sonuçta Ukrayna topraklarının sahipleri Washington, Londra değil, bu topraklarda yaşayan insanlar. Onların babaları, dedeleri, büyük dedeleri bu topraklarda yaşadı, mezarları da burada. Bu toprakların sahipleri onlar ve nerede, nasıl bir ülkede yaşayacaklarına onlar karar verir. Demokratik olan budur, halkın seçimi” dedi.Guaido, Tihanovskaya ve Navalnıy, Batı'nın büyük başarısızlığının bir örneğiNarışkin ayrıca, Venezüella ve Belarus'un eski devlet başkanlığı adayları Juan Guaido ve Svetlana Tihanovskaya'nın yanı sıra Aleksey Navalnıy'yi Batı projelerinin büyük stratejik başarısızlığının bir örneği olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/rusya-dis-istihbarat-servisi-navalniy-dogal-sebeplerden-oldu-1081419228.html

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sergey narışkin, abd, abd, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, emmanuel macron, fransa, nato