https://sputniknews.com.tr/20240305/rusya-dis-istihbarat-servisi-navalniy-dogal-sebeplerden-oldu-1081419228.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Navalnıy doğal sebeplerden öldü
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Navalnıy doğal sebeplerden öldü
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Aleksey Navalnıy’ın doğal sebeplerden öldüğünü belirtti. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T22:54+0300
2024-03-05T22:54+0300
2024-03-05T22:54+0300
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rusya dış istihbarat servisi (svr)
rusya dış istihbarat servisi (gru)
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Solovyov Live TV kanalına özel olarak verdiği demeçte Aleksey Navalnıy’ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.Narışkin, ilgili soru karşısında “Bunun bir tür özel plan olduğunu düşünmüyorum, fakat ne yazık ki insanların bir özelliği var, er ya da geç hayatları sona eriyor ve ölüyorlar. Navalnıy kendi eceliyle öldü, evet” yanıtını verdi.Daha önce Rusya Federal Cezaevi Servisi Bölge Departmanı, yaptığı açıklamada Navalnıy’ın Yamal-Nenets Özerk Bölgesi’ndeki 3. No’lu ıslahevinde 16 Şubat’ta hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Departman tarafından yapılan açıklamada, Navalnıy’ın kısa yürüyüşten sonra kendini kötü hissetmeye başladığı ve akabinde bilincini kaybettiği bilgisine yer verilmişti.Akabinde kurumun sağlık personellerinin hemen olay yerine geldiği ve gerekli tüm resüsitasyon önlemlerinin uygulandığı, fakat müdahalelerin müspet sonuç vermediği ifade edilmişti. Yapılan otopsi sonucu Navalnıy’ın doğal sebeplerden hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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Rusya Dış İstihbarat Servisi: Navalnıy doğal sebeplerden öldü
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Aleksey Navalnıy’ın doğal sebeplerden öldüğünü belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Solovyov Live TV kanalına özel olarak verdiği demeçte Aleksey Navalnıy’ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.
Narışkin, ilgili soru karşısında “Bunun bir tür özel plan olduğunu düşünmüyorum, fakat ne yazık ki insanların bir özelliği var, er ya da geç hayatları sona eriyor ve ölüyorlar. Navalnıy kendi eceliyle öldü, evet” yanıtını verdi.
Daha önce Rusya Federal Cezaevi Servisi Bölge Departmanı, yaptığı açıklamada Navalnıy’ın Yamal-Nenets Özerk Bölgesi’ndeki 3. No’lu ıslahevinde 16 Şubat’ta hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Departman tarafından yapılan açıklamada, Navalnıy’ın kısa yürüyüşten sonra kendini kötü hissetmeye başladığı ve akabinde bilincini kaybettiği bilgisine yer verilmişti.
Akabinde kurumun sağlık personellerinin hemen olay yerine geldiği ve gerekli tüm resüsitasyon önlemlerinin uygulandığı, fakat müdahalelerin müspet sonuç vermediği ifade edilmişti. Yapılan otopsi sonucu Navalnıy’ın doğal sebeplerden hayatını kaybettiği bildirilmişti.