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MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonda detaylar ortaya çıktı
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonda detaylar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı. MİT ve İstanbul emniyetinin ortak operasyonuyla gözaltına alınan şüpheliler arasında... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T17:08+0300
2024-03-05T17:08+0300
mossad
türkiye
mit
operasyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonun detaylarına ulaşıldı.Bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan A'nın da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlendi.FETÖ'den ihraç polisin evinden kokain çıktıŞüphelilerin arasında yer alan ve daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.Operasyon kapsamında yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenildi.Bu arada, şüphelilerden Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.Ayrıca, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan alet ve bir miktar para ele geçirildi.Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ndeki işlemleri sürüyor.Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle 'Victoria' kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A'nın İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240225/adanada-kendisini-mit-personeli-olarak-tanitan-kisi-klima-tamircisi-cikti--1081087737.html
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mossad, mit, operasyon
mossad, mit, operasyon

MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonda detaylar ortaya çıktı

17:08 05.03.2024
israil mossad
israil mossad - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı. MİT ve İstanbul emniyetinin ortak operasyonuyla gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ'den ihraç edilen eski polis memurunun da bulunduğu öğrenildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonun detaylarına ulaşıldı.
Bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan A'nın da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlendi.

FETÖ'den ihraç polisin evinden kokain çıktı

Şüphelilerin arasında yer alan ve daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K'nin de emekli polis olduğu öğrenildi.
Bu arada, şüphelilerden Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Ayrıca, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan alet ve bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ndeki işlemleri sürüyor.
Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle 'Victoria' kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.
MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.
Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A'nın İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.
Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.
mit - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2024
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Adana'da kendisini MİT personeli olarak tanıtan kişi klima tamircisi çıktı
25 Şubat, 18:41
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