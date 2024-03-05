MİT ve emniyetten MOSSAD operasyonu: Bilgi satanlar gözaltına alındı, aralarında dedektif de var

israil mossad

Ayrıntılar geliyor

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.