https://sputniknews.com.tr/20240305/mit-ve-emniyetten-mossad-operasyonu-bilgi-satanlar-gozaltina-alindi-aralarinda-dedektif-de-var-1081378772.html
MİT ve emniyetten MOSSAD operasyonu: Bilgi satanlar gözaltına alındı, aralarında dedektif de var
MİT ve emniyetten MOSSAD operasyonu: Bilgi satanlar gözaltına alındı, aralarında dedektif de var
Sputnik Türkiye
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T09:47+0300
2024-03-05T09:47+0300
2024-03-05T09:49+0300
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mit, mossad
MİT ve emniyetten MOSSAD operasyonu: Bilgi satanlar gözaltına alındı, aralarında dedektif de var
09:47 05.03.2024 (güncellendi: 09:49 05.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.