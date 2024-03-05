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MİT ve emniyetten MOSSAD operasyonu: Bilgi satanlar gözaltına alındı, aralarında dedektif de var
MİT ve emniyetten MOSSAD operasyonu: Bilgi satanlar gözaltına alındı, aralarında dedektif de var
Sputnik Türkiye
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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MİT ve emniyetten MOSSAD operasyonu: Bilgi satanlar gözaltına alındı, aralarında dedektif de var

09:47 05.03.2024 (güncellendi: 09:49 05.03.2024)
israil mossad
israil mossad - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
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Ayrıntılar geliyor
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
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