https://sputniknews.com.tr/20240225/adanada-kendisini-mit-personeli-olarak-tanitan-kisi-klima-tamircisi-cikti--1081087737.html

Adana'da kendisini MİT personeli olarak tanıtan kişi klima tamircisi çıktı

Adana'da kendisini MİT personeli olarak tanıtan kişi klima tamircisi çıktı

Sputnik Türkiye

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T18:41+0300

2024-02-25T18:41+0300

2024-02-25T18:41+0300

türkiye

mit

ajan

sahte

polis

tamirci

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan bir kişiyi takibe aldı.Ekipler, zanlı H.D'nin kullandığı hafif ticari aracı Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu. KOM ekipleri, yaptıkları incelemede H.D'nin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, adına düzenlenmiş sahte MİT personel kimliği, 2 polis kimliği ve 2 araç plakasının yanı sıra kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait 706 mermi, 592 kartuş, silah dürbünü, kelepçe ve 2 balta ele geçirildi.Klima tamircisi olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20240206/mit-ve-emniyetten-iside-yonelik-operasyon-10--supheli-tutuklandi-1080478775.html

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mit, ajan, sahte, polis, tamirci