https://sputniknews.com.tr/20240225/adanada-kendisini-mit-personeli-olarak-tanitan-kisi-klima-tamircisi-cikti--1081087737.html
Adana'da kendisini MİT personeli olarak tanıtan kişi klima tamircisi çıktı
Adana'da kendisini MİT personeli olarak tanıtan kişi klima tamircisi çıktı
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T18:41+0300
2024-02-25T18:41+0300
2024-02-25T18:41+0300
türkiye
mit
ajan
sahte
polis
tamirci
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081087580_0:231:2822:1818_1920x0_80_0_0_885dbdf3a602f18b8c36540ed634a883.jpg
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan bir kişiyi takibe aldı.Ekipler, zanlı H.D'nin kullandığı hafif ticari aracı Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu. KOM ekipleri, yaptıkları incelemede H.D'nin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, adına düzenlenmiş sahte MİT personel kimliği, 2 polis kimliği ve 2 araç plakasının yanı sıra kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait 706 mermi, 592 kartuş, silah dürbünü, kelepçe ve 2 balta ele geçirildi.Klima tamircisi olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/mit-ve-emniyetten-iside-yonelik-operasyon-10--supheli-tutuklandi-1080478775.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081087580_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_7dab2b8a583a2c27b03e6b2ac86ccbfb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mit, ajan, sahte, polis, tamirci
mit, ajan, sahte, polis, tamirci
Adana'da kendisini MİT personeli olarak tanıtan kişi klima tamircisi çıktı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan bir kişiyi takibe aldı.
Ekipler, zanlı H.D'nin kullandığı hafif ticari aracı Kıyıboyu Caddesi'nde durdurdu. KOM ekipleri, yaptıkları incelemede H.D'nin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, adına düzenlenmiş sahte MİT personel kimliği, 2 polis kimliği ve 2 araç plakasının yanı sıra kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait 706 mermi, 592 kartuş, silah dürbünü, kelepçe ve 2 balta ele geçirildi.
Klima tamircisi olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.