https://sputniknews.com.tr/20240206/mit-ve-emniyetten-iside-yonelik-operasyon-10--supheli-tutuklandi-1080478775.html

MİT ve Emniyet'ten IŞİD'e yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten IŞİD'e yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı

MİT ve Emniyet'in koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'nun tutuklandığı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T20:24+0300

2024-02-06T20:24+0300

2024-02-06T20:29+0300

türkiye

işid

operasyon

mit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb11f1028c98156f458dff737754f633.jpg

Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre MİT ve Emniyetin koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işid, operasyon, mit