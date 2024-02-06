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MİT ve Emniyet'ten IŞİD'e yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı
MİT ve Emniyet'ten IŞİD'e yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı
MİT ve Emniyet'in koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'nun tutuklandığı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre MİT ve Emniyetin koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
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MİT ve Emniyet'ten IŞİD'e yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı

20:24 06.02.2024 (güncellendi: 20:29 06.02.2024)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA
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MİT ve Emniyet'in koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'nun tutuklandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre MİT ve Emniyetin koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
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