https://sputniknews.com.tr/20240206/mit-ve-emniyetten-iside-yonelik-operasyon-10--supheli-tutuklandi-1080478775.html
MİT ve Emniyet'ten IŞİD'e yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı
MİT ve Emniyet'ten IŞİD'e yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı
MİT ve Emniyet'in koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'nun tutuklandığı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T20:24+0300
2024-02-06T20:24+0300
2024-02-06T20:29+0300
türkiye
işid
operasyon
mit
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Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre MİT ve Emniyetin koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
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MİT ve Emniyet'ten IŞİD'e yönelik operasyon: 10 şüpheli tutuklandı
20:24 06.02.2024 (güncellendi: 20:29 06.02.2024)
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MİT ve Emniyet'in koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'nun tutuklandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre MİT ve Emniyetin koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.