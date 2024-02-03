https://sputniknews.com.tr/20240203/santa-maria-kilisesi-saldirisiyla-ilgili-17-kisi-yakalandi-1080339276.html
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 kişi yakalandı
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 kişi yakalandı
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan IŞİD üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T10:34+0300
2024-02-03T10:34+0300
2024-02-03T11:05+0300
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santa maria kilisesi
yakalama
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Saldırıyla bağlantılı olan IŞİD üyesi 17 şüpheli daha, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta ayin sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.
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santa maria kilisesi, yakalama, operasyon, son dakika, polis, işid, daeş, deaş
santa maria kilisesi, yakalama, operasyon, son dakika, polis, işid, daeş, deaş
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 kişi yakalandı
10:34 03.02.2024 (güncellendi: 11:05 03.02.2024)
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan IŞİD üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Saldırıyla bağlantılı olan IŞİD üyesi 17 şüpheli daha, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta ayin sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.