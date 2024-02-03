https://sputniknews.com.tr/20240203/santa-maria-kilisesi-saldirisiyla-ilgili-17-kisi-yakalandi-1080339276.html

Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 kişi yakalandı

Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili 17 kişi yakalandı

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan IŞİD üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

santa maria kilisesi

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Saldırıyla bağlantılı olan IŞİD üyesi 17 şüpheli daha, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta ayin sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

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