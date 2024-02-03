https://sputniknews.com.tr/20240203/yerlikaya-acikladi-kirmizi-bultenle-aranan-uyusturucu-kartelinin-elebasi-yakalandi-1080336421.html

Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı

Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından İnterpol kırmızı bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T09:22+0300

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türkiye

ali yerlikaya

operasyon

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Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul’da yakalandı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul’da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandığını belirtti.

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ali yerlikaya, operasyon