Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hollanda tarafından İnterpol kırmızı bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul’da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Rawi Ali Qureshi İstanbul’da yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul’da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshi'nin İstanbul’da yapılan 'Kartel-5' operasyonuyla yakalandığını belirtti.
🟥Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşı RAWİ ALİ QURESHI İstanbul’da yapılan “KARTEL-5” operasyonuyla yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi… pic.twitter.com/PnXD9uU9nl