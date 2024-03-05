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https://sputniknews.com.tr/20240305/kremlin-brics-odeme-sisteminin-sifrelerini-verdi-blok-zinciri-dijital-para-birimleri-1081380725.html
Kremlin, BRICS ödeme sisteminin 'şifrelerini' verdi: 'Blok zinciri, dijital para birimleri'
Kremlin, BRICS ödeme sisteminin 'şifrelerini' verdi: 'Blok zinciri, dijital para birimleri'
Sputnik Türkiye
BRICS bünyesinde sorunsuz ekonomik işbirliğinin yollarını aramaya devam eden Rusya, BRICS çerçevesinde blok zincirine ve dijital para birimlerine dayalı... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T10:38+0300
2024-03-05T10:38+0300
dünya
kremlin
yuriy uşakov
moskova
brics
blok zinciri
blockchain
ulusal para birimleri
rusya
ekonomi
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, BRICS grubunun blok zincirine (blockchain) ve dijital para birimlerine dayalı bağımsız ödeme sistemi kurmayı önemli bir hedef olarak gördüğünü söyledi.Rus basınına demeç veren Uşakov, "BRICS bünyesinde dijital para birimleri ve blok zinciri gibi en modern teknolojilere dayalı bağımsız bir ödeme ödeme sisteminin oluşturulması, geleceğe yönelik önemli bir hedef. En önemlisi, bu sistemin ülkeler, halk ve iş dünyası için konforlu olması, ciddi maliyetler gerektirmemesi ve siyasetin dışında kalması" dedi.Uşakov, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın BRICS dahilinde sorunsuz ekonomik işbirliğinin yollarını aramaya devam edeceğini vurguladı."Ekonomi alanında, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı, üye devletlerin ticaret, yatırım, inovasyon, teknoloji ve sosyal alanlardaki stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesi konularına odaklanıyor" diye devam eden Uşakov, grubun ortak amacının tüm BRICS üyelerinin ekonomik kalkınması için gerekli koşulları sağlamak olduğunu belirtti.'Üyelik için çok sayıda yeni başvuru geliyor'Bu arada Uşakov, BRICS'e üyelik için çok sayıda yeni başvuru geldiğini söyledi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, "Bugün itibarıyla çok sayıda yeni başvuru geldi. Her ne kadar şu anda ikinci genişleme dalgası hakkında konuşmak için erken olsa da, grubun tüm ülkeleri BRICS'e birçok ülkenin ilgisinin ancak memnuniyetle karşılanıp teşvik edilebileceği konusunda hemfikir" ifadelerini kullandı.'BRICS, Rus dış politikasının en önemli vektörü'Uşakov, BRICS formatındaki işbirliğinin uzun vadeli Rus dış politikasının en önemli vektörlerinden biri olduğunun da altını çizdi.BRICS üyeleriyle işbirliğinin Rusya'nın temel ulusal çıkarlarına uygun olduğunu söyleyen Uşakov, bunun Moskova'nın çok kutuplu adil dünya düzeni oluşturmayı ve tüm ülkeler için eşit kalkınma fırsatlarını yaratmayı öngören tutarlı politikasıyla organik olarak örtüştüğünü vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240229/g7-ve-bricsin-dunya-gsyihsindaki-payi-2028de-nasil-degisecek-1081229972.html
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kremlin, yuriy uşakov, moskova, brics, blok zinciri, blockchain, ulusal para birimleri, rusya, ekonomi
kremlin, yuriy uşakov, moskova, brics, blok zinciri, blockchain, ulusal para birimleri, rusya, ekonomi

Kremlin, BRICS ödeme sisteminin 'şifrelerini' verdi: 'Blok zinciri, dijital para birimleri'

10:38 05.03.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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BRICS bünyesinde sorunsuz ekonomik işbirliğinin yollarını aramaya devam eden Rusya, BRICS çerçevesinde blok zincirine ve dijital para birimlerine dayalı bağımsız bir ödeme sistemi kurulmasını önemli bir hedef olarak belirledi. BRICS'e üyelik için yeni başvuruların olduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, BRICS grubunun blok zincirine (blockchain) ve dijital para birimlerine dayalı bağımsız ödeme sistemi kurmayı önemli bir hedef olarak gördüğünü söyledi.
Rus basınına demeç veren Uşakov, "BRICS bünyesinde dijital para birimleri ve blok zinciri gibi en modern teknolojilere dayalı bağımsız bir ödeme ödeme sisteminin oluşturulması, geleceğe yönelik önemli bir hedef. En önemlisi, bu sistemin ülkeler, halk ve iş dünyası için konforlu olması, ciddi maliyetler gerektirmemesi ve siyasetin dışında kalması" dedi.
Uşakov, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın BRICS dahilinde sorunsuz ekonomik işbirliğinin yollarını aramaya devam edeceğini vurguladı.
"Ekonomi alanında, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı, üye devletlerin ticaret, yatırım, inovasyon, teknoloji ve sosyal alanlardaki stratejik ortaklığının daha da güçlendirilmesi konularına odaklanıyor" diye devam eden Uşakov, grubun ortak amacının tüm BRICS üyelerinin ekonomik kalkınması için gerekli koşulları sağlamak olduğunu belirtti.

'Üyelik için çok sayıda yeni başvuru geliyor'

Bu arada Uşakov, BRICS'e üyelik için çok sayıda yeni başvuru geldiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, "Bugün itibarıyla çok sayıda yeni başvuru geldi. Her ne kadar şu anda ikinci genişleme dalgası hakkında konuşmak için erken olsa da, grubun tüm ülkeleri BRICS'e birçok ülkenin ilgisinin ancak memnuniyetle karşılanıp teşvik edilebileceği konusunda hemfikir" ifadelerini kullandı.

'BRICS, Rus dış politikasının en önemli vektörü'

Uşakov, BRICS formatındaki işbirliğinin uzun vadeli Rus dış politikasının en önemli vektörlerinden biri olduğunun da altını çizdi.
BRICS üyeleriyle işbirliğinin Rusya'nın temel ulusal çıkarlarına uygun olduğunu söyleyen Uşakov, bunun Moskova'nın çok kutuplu adil dünya düzeni oluşturmayı ve tüm ülkeler için eşit kalkınma fırsatlarını yaratmayı öngören tutarlı politikasıyla organik olarak örtüştüğünü vurguladı.
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