Lavrov, BRICS'in neden genişlediğini açıkladı

Rusya'nın temsilciliğinde düzenlenen ilk BRICS Şerpa toplantılarında konuşan Lavrov, BRICS'in genişlemesinin dünya çoğunluğunun diktasını yaratmak için... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

Diğer birliklerin aksine BRICS’in her zaman dürüst ve eşit bir diyaloğa her an açık olan bir sistem olarak tasarlandığının altını çizen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “BRICS'in genişlemesi hiçbir şekilde dünya çoğunluğunun yeni bir diktası için bir mekanizma yaratmak üzere tasarlanmamıştır. Kesinlikle değil. Tüm eylemlerimizde, açıklamalarımızda ve deklarasyonlarımızda, tüm üyelerimiz her zaman dürüst ve eşit bir diyaloğa her an açık olduğumuzu vurguluyor” dedi.Lavrov, yeni BRICS üyelerinin birliğin günlük faaliyetlerine Rusya’nın dönem başkanlığında sorunsuz bir şekilde katılmalarına özel önem verileceğine de dikkat çekerken, konuşmasında Ukrayna meselesini de eie aldı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ve İngiltere’yle birlikte diğer ülkelere dikte etmeye çalıştığı ‘barış formülü’nü hatırlatan Lavrov, öte yandan Batı'nın Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için Çin, Brezilya ve Güney Afrika'nın önerdiği girişimlere ihtiyacı olmadığını gösterdiğini belirtti.BRICS üyesi ülkelerin de Ukrayna’da barış için kendi insiyatiflerini sunduğunu anımsatan Lavrov, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Rus bakan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika’nın barış tekliflerinin dikkate alınmamasını eleştirdiği konuşmasının devamında, “Bu tam bir saygısızlıktır ve kişinin kendi görüşü dışındaki herhangi bir görüşü dikkate almamasıdır” ifadesine yer verdi.‘Küresel ekonomik faaliyet Avrasya ve Asya-Pasifik bölgesine kayıyor’Küresel ticaretteki değişimlerden de bahseden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ekonomik faaliyetlerin Avrasya ve Asya-Pasifik bölgesine kaydığına dikkat çekerek, “Yeni dünya merkezlerinin küresel ölçekte önemli kararların alınmasına aktif olarak katılma yönündeki doğal arzusu, burada temsil edilen tüm devletlerin artan ekonomik potansiyeliyle de destekleniyor” dedi.Bakan ayrıca “sadece siyasi değil, aynı zamanda ticaret ve yatırım faaliyetlerinin de Avrupa-Atlantik'ten Avrasya ve Asya-Pasifik bölgesine kaymasının tesadüf olmadığına” vurgu yaparken, doların siyasi sorunları çözmek için gerçek ya da potansiyel bir silah olduğunun altını çizdiği konuşmasını, “Dolar, artık herkes için aşikar olduğu üzere, siyasi sorunların çözümünde ya etkili ya da potansiyel bir silahtır” diye tamamladı.Rusya 1 Ocak'ta BRICS'in bu yılki dönem başkanı olurken, Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın da üyelik süreci başladı.

