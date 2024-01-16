https://sputniknews.com.tr/20240116/rusya-davostaki-ukrayna-gorusmesi-kiev-icin-basarisizlikla-sonuclandi-1079725137.html

Rusya: Davos’taki Ukrayna görüşmesi Kiev için başarısızlıkla sonuçlandı

Rusya: Davos’taki Ukrayna görüşmesi Kiev için başarısızlıkla sonuçlandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Davos’taki dördüncü Ukrayna görüşmesinin Kiev ve Batı’daki hamileri için başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T23:41+0300

2024-01-16T23:41+0300

2024-01-16T23:41+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yazılı açıklamasında, “Davos forumunun sonuçları, ‘aile’ fotoğrafı ve yeni olası görüşmelerle ilgili anlaşma dışında, Kiev ve Batı’daki hamileri için yine başarısızlıkla sonuçlandı” ifadesini kullandı.Malta’da geçen yılın Ekim ayında yapılan toplantıya nazaran son Ukrayna görüşmesine katılan ülke sayısının 66’dan 82’ye çıktığını dikkat çeken Rus diplomat, ama miktar kalite anlamına gelmediğini kaydederek, “Çin geleneksel olarak bu görüşmeye katılmayı reddetti. Dünya Çoğunluğunun birçok diğer ülkesi de sadece gözlemci seviyesinde katıldılar. Bu katılıma tam demek mümkün değil” diye yazdı.Katılan ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının derinleştiğini belirten Zaharova, Ukrayna ve Batı’nın, katılımcı sayısındaki artışa rağmen, Rusya karşıtı kampın genişlemesini ve nihai açıklamanın kabul edilmesini sağlayamadığını kaydetti.Zaharova, “Hatta başkanların, yani Ukrayna ve İsviçre’nin, sonuç bildirgesi, bu belgenin tüm katılımcıların görüşünü yansımadığı notunu içeriyor” diye ekledi. Dünya, Rusya olmadan çözüm olmayacağını anlıyor’Zaharova, “Bugün, Rusya olmadan Ukrayna krizinin çözümünün olası hatlarına ilişkin tüm müzakerelerin hiçbir anlam ifade etmediğini açıkça dile getiren Küresel Güney ve Küresel Doğu ülkelerinin sayısı giderek artıyor. Buna, Kopenhag formatındaki toplantılara katılanlar da dahil” diye kaydetti.Ültimatom şeklindeki ‘Zelenskiy formülünün’ ön plana çıkarılmasıyla Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanmasının mümkün olmadığı yönündeki farkındalığın giderek büyüdüğünü belirten Bakanlık Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna için geniş kapsamlı ve kalıcı barışçıl çözümün sadece tarafsız, blok dışı ve nükleersiz statüsünün kabul edilmesi, topraklarında yaşayan tüm halkların hak ve özgürlüklerine saygı duyulması halinde mümkün olduğunu kaydeden Zaharova, “Maalesef bu meseleler ‘Zelenskiy formülünde’ ve ‘Kopenhag formatının’ gündeminde yer almıyor” diye ekledi.

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