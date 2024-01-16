https://sputniknews.com.tr/20240116/eski-cia-analisti-mcgovern-abd-ukraynada-mini-nukleer-bomba-kullanabilir-1079724674.html

Eski CIA analisti McGovern: ABD, Ukrayna'da ‘mini nükleer bomba’ kullanabilir

Eski CIA analisti McGovern: ABD, Ukrayna'da ‘mini nükleer bomba’ kullanabilir

Eski CIA analisti McGovern, ABD'nin Ukrayna ordusunun yenilgisini önlemek için Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini öne sürdü. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T23:24+0300

2024-01-16T23:24+0300

2024-01-16T23:24+0300

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Eski CIA analisti Raymond McGovern, YouTube’daki Dialogue Works kanalına verdiği demecinde ABD'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilgisini önlemek için Ukrayna'da ‘mini nükleer bomba’ kullanabileceğini söyledi.McGovern, “Washington'daki insanlar esasen biraz deli, bizzat Putin onları böyle tanımladı. Söylediğim tüm şeylere bakıldığında, savaşı ve seçimi kaybetmemek, özgürlüklerini kaybetmemek ve hapse girmemek gibi kişisel çıkarları gözönüne alındığında başvurabilecekleri muhtemel şeyler nelerdir? Mini nükleer bombalara başvurmalarından çok korkuyorum, onların gücünü biliyorsunuz, Hiroşima'ya attığımız bombanın onda biri kadar” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yakın zamanda yenilgiye uğraması durumunda ABD Başkanı Joe Biden için kötü bir durumun ortaya çıkabileceğine vurgu yapan uzman, böyle bir durumda Amerikan liderinin başkanlık seçimini kaybedebileceği ve ardından oğlu Hunter Biden'ın karıştığı skandal nedeniyle yargılanabileceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240116/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1079723832.html

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