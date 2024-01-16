https://sputniknews.com.tr/20240116/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1079723832.html
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Rus hava savunma sistemlerinin bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu duyurdu. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T22:07+0300
2024-01-16T22:07+0300
2024-01-16T22:07+0300
ukrayna krizi
bryansk
rusya
rusya hava savunma kuvvetleri
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA yardımıyla saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi. Uçak tipi insansız hava aracı Trubçevsk ilçesinde yok edildi” diye yazdı.Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Bogomaz, olay yerinde acil müdahale timlerinin çalıştığını belirterek, “Savunmacılarımıza teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1079714522.html
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bryansk, rusya, rusya hava savunma kuvvetleri
bryansk, rusya, rusya hava savunma kuvvetleri
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Rus hava savunma sistemlerinin bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu duyurdu.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram
paylaşımında, “Ukraynalı teröristlerin İHA yardımıyla saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi. Uçak tipi insansız hava aracı Trubçevsk ilçesinde yok edildi
” diye yazdı.
Olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydeden Bogomaz, olay yerinde acil müdahale timlerinin çalıştığını belirterek, “Savunmacılarımıza teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.