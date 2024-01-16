https://sputniknews.com.tr/20240116/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1079714522.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Rus hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T16:46+0300

2024-01-16T16:46+0300

2024-01-16T16:46+0300

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Bryansk Valisi Aleksander Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait uçak tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.Bogomaz, “Uçak tipi bir insansız hava aracı Suzemskiy bölgesi üzerinde imha edildi. Herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yaşanmadı” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA'yı Moskova saatiyle 13:40 sularında imha ettiğini teyit etti.Bakanlık ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde 12 drone ile Voronej ve Belgorod bölgelerindeki hedeflere saldırı girişiminde bulunduğunu, tüm İHA'ların imha edildiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-69-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1079710319.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, bryansk, bryansk valiliği, saldırı