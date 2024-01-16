https://sputniknews.com.tr/20240116/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-69-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1079710319.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 69 Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 69 Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 69 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ve 990 Ukraynalı askeri... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T15:55+0300

2024-01-16T15:55+0300

2024-01-16T15:55+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

zaporojye

herson

insansız hava aracı (iha)

leopard

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 160’a yakın asker, ikisi Leopard üç tank ve iki kamyonet olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısını püskürttü. Bu yönde yaklaşık 250 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı ve altı otomobil yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukraynalı 280 asker etkisiz hale getirilirken, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve dört otomobil yok edildi. Anti-topçu mücadele kapsamında da Ukrayna’ya ait Gvozdika topçu sistemi ve D-20 obüsü vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, topçu ve ağır roketatar birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna’nın bu yöndeki kaybı yaklaşık 120 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve MT-12 anti-tank topu oldu.Zaporojye istikametinde, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybı yaklaşık 115 asker, üç zırhlı savaş aracı, D-20 obüsü ve iki adet D-30 topu olarak gerçekleşti.Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin koordineli eylemleri ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusu yaklaşık 65 asker ve dört otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele kapsamında üç adet ABD yapımı M777 topçu sistemi, ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi ve üç adet Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Rus hava savunma sistemleri özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte 69 Ukrayna İHA’sını vurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240116/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-mevzilerine-inferno-ihalari-ile-hali-bombardimani-uyguluyor-1079701413.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, zaporojye, herson, insansız hava aracı (iha), leopard