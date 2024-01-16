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Bakan Güler'den Pençe operasyonları değerlendirmesi: 'Orada olmasaydık bedel ödeyecektik'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240116/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-69-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1079710319.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 69 Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 69 Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 69 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ve 990 Ukraynalı askeri... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T15:55+0300
2024-01-16T15:55+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
zaporojye
herson
insansız hava aracı (iha)
leopard
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 160’a yakın asker, ikisi Leopard üç tank ve iki kamyonet olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısını püskürttü. Bu yönde yaklaşık 250 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı ve altı otomobil yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukraynalı 280 asker etkisiz hale getirilirken, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve dört otomobil yok edildi. Anti-topçu mücadele kapsamında da Ukrayna’ya ait Gvozdika topçu sistemi ve D-20 obüsü vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, topçu ve ağır roketatar birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna’nın bu yöndeki kaybı yaklaşık 120 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve MT-12 anti-tank topu oldu.Zaporojye istikametinde, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybı yaklaşık 115 asker, üç zırhlı savaş aracı, D-20 obüsü ve iki adet D-30 topu olarak gerçekleşti.Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin koordineli eylemleri ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusu yaklaşık 65 asker ve dört otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele kapsamında üç adet ABD yapımı M777 topçu sistemi, ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi ve üç adet Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Rus hava savunma sistemleri özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte 69 Ukrayna İHA’sını vurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-mevzilerine-inferno-ihalari-ile-hali-bombardimani-uyguluyor-1079701413.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, zaporojye, herson, insansız hava aracı (iha), leopard
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, zaporojye, herson, insansız hava aracı (iha), leopard

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 69 Ukrayna İHA’sı düşürüldü

15:55 16.01.2024
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 69 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ve 990 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 160’a yakın asker, ikisi Leopard üç tank ve iki kamyonet olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, topçu desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 4 saldırısını püskürttü. Bu yönde yaklaşık 250 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı ve altı otomobil yok edildi.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukraynalı 280 asker etkisiz hale getirilirken, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve dört otomobil yok edildi. Anti-topçu mücadele kapsamında da Ukrayna’ya ait Gvozdika topçu sistemi ve D-20 obüsü vuruldu.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, topçu ve ağır roketatar birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna’nın bu yöndeki kaybı yaklaşık 120 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve MT-12 anti-tank topu oldu.
Zaporojye istikametinde, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybı yaklaşık 115 asker, üç zırhlı savaş aracı, D-20 obüsü ve iki adet D-30 topu olarak gerçekleşti.
Herson istikametinde, Rus ordu birliklerinin koordineli eylemleri ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusu yaklaşık 65 asker ve dört otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele kapsamında üç adet ABD yapımı M777 topçu sistemi, ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi ve üç adet Gvozdika topçu sistemi yok edildi.
Rus hava savunma sistemleri özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte 69 Ukrayna İHA’sını vurdu.
Rusya askeri odu insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
Ukrayna krizi
Rus birlikleri Ukrayna ordusunun mevzilerine ‘Inferno’ İHA’ları ile halı bombardımanı uyguluyor
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