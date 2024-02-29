https://sputniknews.com.tr/20240229/g7-ve-bricsin-dunya-gsyihsindaki-payi-2028de-nasil-degisecek-1081229972.html

G7 ve BRICS'in dünya GSYİH'sindeki payı 2028'de nasıl değişecek?

G7 ve BRICS'in dünya GSYİH'sindeki payı 2028'de nasıl değişecek?

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin, Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Batılı ülkelerin kendi para birimlerini ve bankacılık sistemini bizzat... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T18:26+0300

2024-02-29T18:26+0300

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Putin, "Batı, para birimlerini ve bankacılık sistemini kendisi itibarsızlaştırıyor, bindiği dalı kesiyor. Birçok eski tekel ve stereotip çöküyor. Bu bağlamda satın alma gücü paritesine göre BRICS'in dünya ekonomisindeki payı 2028 yılında yüzde 36.6'ya çıkacak, G7'nin payı ise yüzde 27'8'e düşecek" ifadelerini kullandı. G7 ve BRICS'in dünya GSYİH'sındaki payına dair gösterge ve tahminler, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

bae

suudi arabistan

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infografik, g7, g7 zirvesi, brics zirvesi, rusya, vladimir putin, federal meclis, bae, suudi arabistan, iran, инфографика