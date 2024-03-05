https://sputniknews.com.tr/20240305/eski-pentagon-calisani-anlatti-abd-zelenskiyi-kurtarmak-icin-neler-yapabilir-1081392674.html
Eski Pentagon çalışanı anlattı: ABD, Zelenskiy'i kurtarmak için neler yapabilir?
Eski Pentagon çalışanı anlattı: ABD, Zelenskiy'i kurtarmak için neler yapabilir?
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun muharebe sahasında aldığı yenilgiler ve kaybettiği topraklar giderek artarken ABD'de Zelenskiy'in perçinleşen başarısızlık karşısında nasıl... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T13:41+0300
2024-03-05T13:41+0300
2024-03-05T13:41+0300
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski çalışanlarından Steven Brien, Washington'un Ukrayna ordusunun zor durumda olması ve cephede artan yenilgileri nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Kiev'den tahliye edebileceğini söyledi.Asia Times için bir makale kaleme alan Brien, "Rus birliklerin ilerleyişinin sürdüğü, ülke içinde kargaşaların arttığı ve seçimlerin yapılmasının reddedildiği koşullarda Zelenskiy hükümetinin Kiev'de ne kadar dayanabileceğini kimse bilemez. Pentagon, Zelenskiy'i kurtarabilir ve onu başka bir yere transfer edebilir. Üstelik, en muhtemel konum Lviv'dir" dedi.Rusya'nın özel askeri harekat bölgesindeki operasyonlarının hızını gözle görülür biçimde artırdığına dikkat çeken Steven, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce elinde tuttuğu yerleşimleri kaybettiğinin ve cephe hattında giderek daha sık bir şekilde yenilgi almaya başladığının altını çizdi.Eski Pentagon çalışanı, Ukrayna ordusunun asker eksikliği nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını da belirterek Zelenskiy yönetiminin uyguladığı zorunlu seferberliğin Odessa, Harkov ve başkent Kiev de dahil ülkede kargaşaları tetiklediğini vurguladı.Önceki hafta 'Ukrayna. 2024 Yılı' başlıklı basın toplantısında soruları yanıtlayan Zelenskiy, cephede Ukrayna ordusu için durumun zor olduğuna dikkat çekerek Kiev’in daha da fazla toprak kaybına uğrayabileceğini itiraf etmişti.Zelenskiy, “Ön cephede baskı çok güçlü. 100 metre, 50 metre kaybedeceğiz. Bu bizim için önemli, ancak stratejik olarak insanları kaybetmemek daha önemli” vurgusunu yapmıştı.Zelenskiy, hava savunmasını güçlendirmenin bile Harkov'u saldırılardan koruyamayacağını, bölge sakinlerinin şu anda geri dönmemelerinin daha iyi olacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/ukrayna-ordusunun-toplam-kayiplari-aciklandi-1081143537.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, nato, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), washington, odessa, harkov
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, nato, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), washington, odessa, harkov
Eski Pentagon çalışanı anlattı: ABD, Zelenskiy'i kurtarmak için neler yapabilir?
Ukrayna ordusunun muharebe sahasında aldığı yenilgiler ve kaybettiği topraklar giderek artarken ABD'de Zelenskiy'in perçinleşen başarısızlık karşısında nasıl kurtarılacağı daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski çalışanlarından Steven Brien, Washington'un Ukrayna ordusunun zor durumda olması ve cephede artan yenilgileri nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Kiev'den tahliye edebileceğini söyledi.
Asia Times için bir makale kaleme alan Brien, "Rus birliklerin ilerleyişinin sürdüğü, ülke içinde kargaşaların arttığı ve seçimlerin yapılmasının reddedildiği koşullarda Zelenskiy hükümetinin Kiev'de ne kadar dayanabileceğini kimse bilemez. Pentagon, Zelenskiy'i kurtarabilir ve onu başka bir yere transfer edebilir. Üstelik, en muhtemel konum Lviv'dir" dedi.
Rusya'nın özel askeri harekat bölgesindeki operasyonlarının hızını gözle görülür biçimde artırdığına dikkat çeken Steven, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin daha önce elinde tuttuğu yerleşimleri kaybettiğinin ve cephe hattında giderek daha sık bir şekilde yenilgi almaya başladığının altını çizdi.
Eski Pentagon çalışanı, Ukrayna ordusunun asker eksikliği nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını da belirterek Zelenskiy yönetiminin uyguladığı zorunlu seferberliğin Odessa, Harkov ve başkent Kiev de dahil ülkede kargaşaları tetiklediğini vurguladı.
Önceki hafta 'Ukrayna. 2024 Yılı' başlıklı basın toplantısında soruları yanıtlayan Zelenskiy, cephede Ukrayna ordusu için durumun zor olduğuna
dikkat çekerek Kiev’in daha da fazla toprak kaybına uğrayabileceğini itiraf etmişti.
Zelenskiy, “Ön cephede baskı çok güçlü. 100 metre, 50 metre kaybedeceğiz. Bu bizim için önemli, ancak stratejik olarak insanları kaybetmemek daha önemli” vurgusunu yapmıştı.
Zelenskiy, hava savunmasını güçlendirmenin bile Harkov'u saldırılardan koruyamayacağını, bölge sakinlerinin şu anda geri dönmemelerinin daha iyi olacağını belirtmişti.