https://sputniknews.com.tr/20240302/zelenskiyden-itiraf-harkov-saldirilardan-korunmuyor-1081287265.html

Zelenskiy’den itiraf: Harkov saldırılardan korunmuyor

Zelenskiy’den itiraf: Harkov saldırılardan korunmuyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hava savunmasını güçlendirmenin bile Harkov'u saldırılardan koruyamayacağını, bölge sakinlerinin şu anda geri dönmemelerinin... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T01:28+0300

2024-03-02T01:28+0300

2024-03-02T01:28+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

hava

hava savunma sistemi

hava savunma

harkov

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Harkov'un saldırılara maruz kaldığını, ancak hava savunmasını güçlendirmenin bile durumu önemli ölçüde değiştirmeyeceğini belirterek daha önce kenti terk etmiş olan sakinlere geri dönmek için acele etmeme çağrısı yaptı.Zelenskiy, “Harkov sakinlerinin geri dönüşüne gelince, Harkov'un şu anda insanlara geri dönmelerini tavsiye edebilecek kadar korunduğunu düşünmüyorum. Bu, Harkov sakinlerinin tercihi. Bugün itibarıyla durum bu” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin güvenlik durumunu istikrara kavuşturarak kenti saldırılardan tamamen korumaya başladığında, bölge sakinlerinin geri dönüşü için bizzat çağrıda bulunacağını vurguladı.

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vladimir zelenskiy, ukrayna, hava, hava savunma sistemi, hava savunma, harkov