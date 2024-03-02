https://sputniknews.com.tr/20240302/zelenskiyden-itiraf-harkov-saldirilardan-korunmuyor-1081287265.html
Zelenskiy’den itiraf: Harkov saldırılardan korunmuyor
Zelenskiy’den itiraf: Harkov saldırılardan korunmuyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hava savunmasını güçlendirmenin bile Harkov'u saldırılardan koruyamayacağını, bölge sakinlerinin şu anda geri dönmemelerinin... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T01:28+0300
2024-03-02T01:28+0300
2024-03-02T01:28+0300
ukrayna krizi
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harkov
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Harkov'un saldırılara maruz kaldığını, ancak hava savunmasını güçlendirmenin bile durumu önemli ölçüde değiştirmeyeceğini belirterek daha önce kenti terk etmiş olan sakinlere geri dönmek için acele etmeme çağrısı yaptı.Zelenskiy, “Harkov sakinlerinin geri dönüşüne gelince, Harkov'un şu anda insanlara geri dönmelerini tavsiye edebilecek kadar korunduğunu düşünmüyorum. Bu, Harkov sakinlerinin tercihi. Bugün itibarıyla durum bu” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin güvenlik durumunu istikrara kavuşturarak kenti saldırılardan tamamen korumaya başladığında, bölge sakinlerinin geri dönüşü için bizzat çağrıda bulunacağını vurguladı.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, hava, hava savunma sistemi, hava savunma, harkov
vladimir zelenskiy, ukrayna, hava, hava savunma sistemi, hava savunma, harkov
Zelenskiy’den itiraf: Harkov saldırılardan korunmuyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hava savunmasını güçlendirmenin bile Harkov'u saldırılardan koruyamayacağını, bölge sakinlerinin şu anda geri dönmemelerinin daha iyi olacağını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Harkov'un saldırılara maruz kaldığını, ancak hava savunmasını güçlendirmenin bile durumu önemli ölçüde değiştirmeyeceğini belirterek daha önce kenti terk etmiş olan sakinlere geri dönmek için acele etmeme çağrısı yaptı.
Zelenskiy, “Harkov sakinlerinin geri dönüşüne gelince, Harkov'un şu anda insanlara geri dönmelerini tavsiye edebilecek kadar korunduğunu düşünmüyorum. Bu, Harkov sakinlerinin tercihi. Bugün itibarıyla durum bu” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin güvenlik durumunu istikrara kavuşturarak kenti saldırılardan tamamen korumaya başladığında, bölge sakinlerinin geri dönüşü için bizzat çağrıda bulunacağını vurguladı.