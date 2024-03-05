https://sputniknews.com.tr/20240305/abd-dort-bir-yana-saldirmaya-devam-ediyor-bu-sefer-de-savunma-saldirisi-gerceklestirdi-1081378444.html
ABD dört bir yana saldırmaya devam ediyor: Bu sefer de 'savunma saldırısı' gerçekleştirdi
ABD dört bir yana saldırmaya devam ediyor: Bu sefer de 'savunma saldırısı' gerçekleştirdi
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ABD, Husilere yönelik 'savunma saldırısı' düzenledi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T09:38+0300
2024-03-05T09:38+0300
2024-03-05T09:46+0300
israil- filistin çatışması
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savunma
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israil-filistin
israil
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gazze
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin kontrolü olduğu bölgeleri vurduğunu açıkladı. Husilerin kontrolündeki bölgeleri bombalayan ABD, durumu 'savunma saldırısı' olarak açıkladı. Açıklamada, CENTCOM'un, bölgedeki ticari ve ABD donanması gemilerine 'yakın tehdit' oluşturan gemisavar balistik füzelere karşı düzenlendiği duyuruldu.Saldırıların 'seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek' için yapıldığı belirtilen açıklamada, füzelerden birinin Liberya bandıralı İsviçre'ye ait 'M/V MSC SKY II' adlı konteyner gemisine isabet ettiği ve gemide hasara yol açtığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240302/husilerin-saldirisina-ugrayan-ingiliz-yuk-gemisi-kizildenizde-batti-1081304028.html
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husiler, abd, savunma, saldırı, israil-filistin, israil, filistin, gazze
husiler, abd, savunma, saldırı, israil-filistin, israil, filistin, gazze
ABD dört bir yana saldırmaya devam ediyor: Bu sefer de 'savunma saldırısı' gerçekleştirdi
09:38 05.03.2024 (güncellendi: 09:46 05.03.2024)
ABD, Husilere yönelik 'savunma saldırısı' düzenledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin kontrolü olduğu bölgeleri vurduğunu açıkladı. Husilerin kontrolündeki bölgeleri bombalayan ABD, durumu 'savunma saldırısı' olarak açıkladı.
Açıklamada, CENTCOM'un, bölgedeki ticari ve ABD donanması gemilerine 'yakın tehdit' oluşturan gemisavar balistik füzelere karşı düzenlendiği duyuruldu.
Saldırıların 'seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek' için yapıldığı belirtilen açıklamada, füzelerden birinin Liberya bandıralı İsviçre'ye ait 'M/V MSC SKY II' adlı konteyner gemisine isabet ettiği ve gemide hasara yol açtığı ifade edildi.