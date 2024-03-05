https://sputniknews.com.tr/20240305/abd-dort-bir-yana-saldirmaya-devam-ediyor-bu-sefer-de-savunma-saldirisi-gerceklestirdi-1081378444.html

ABD dört bir yana saldırmaya devam ediyor: Bu sefer de 'savunma saldırısı' gerçekleştirdi

ABD dört bir yana saldırmaya devam ediyor: Bu sefer de 'savunma saldırısı' gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

ABD, Husilere yönelik 'savunma saldırısı' düzenledi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T09:38+0300

2024-03-05T09:38+0300

2024-03-05T09:46+0300

israil- filistin çatışması

husiler

abd

savunma

saldırı

israil-filistin

israil

filistin

gazze

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/15/1080957627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_888b8ae35d344b4b43c555e804788ebb.jpg

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin kontrolü olduğu bölgeleri vurduğunu açıkladı. Husilerin kontrolündeki bölgeleri bombalayan ABD, durumu 'savunma saldırısı' olarak açıkladı. Açıklamada, CENTCOM'un, bölgedeki ticari ve ABD donanması gemilerine 'yakın tehdit' oluşturan gemisavar balistik füzelere karşı düzenlendiği duyuruldu.Saldırıların 'seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek' için yapıldığı belirtilen açıklamada, füzelerden birinin Liberya bandıralı İsviçre'ye ait 'M/V MSC SKY II' adlı konteyner gemisine isabet ettiği ve gemide hasara yol açtığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240302/husilerin-saldirisina-ugrayan-ingiliz-yuk-gemisi-kizildenizde-batti-1081304028.html

israil

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

husiler, abd, savunma, saldırı, israil-filistin, israil, filistin, gazze