https://sputniknews.com.tr/20240302/husilerin-saldirisina-ugrayan-ingiliz-yuk-gemisi-kizildenizde-batti-1081304028.html
Husilerin saldırısına uğrayan İngiliz yük gemisi Kızıldeniz'de battı
Husilerin saldırısına uğrayan İngiliz yük gemisi Kızıldeniz'de battı
Sputnik Türkiye
Aden Körfezinde Husilerin saldırısına uğrayan İngiliz yük gemisi MV Rubymar’ın battığı bildirildi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T19:17+0300
2024-03-02T19:17+0300
2024-03-02T19:17+0300
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husi
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husiler
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abd
aden
aden körfezi
kızıldeniz
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Yemen haber ajansı Saba'nın haberine göre, 18 Şubat'ta Yemen'in kuzeyinde hüküm süren Ensarullah (Husiler) güçleri tarafından Aden Körfezi’nde saldırıya uğrayan İngiliz yük gemisi MV Rubymar, önceki gece battı.Haberde, “Rubymar gemisi için oluşturulan kriz ekibi, MV Rubymar'ın dün akşam battığını duyurdu” ifadesine yer verildi.Sana ajansının haberine göre gemi, denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle battı. Kriz ekibi, kargo gemisinin batmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bunun Kızıldeniz ve Yemen karasularında doğal afete yol açacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/husiler-avrupayi-asyaya-baglayan-internet-kablolarini-bombalayarak-kopardi-1081122592.html
ingiltere
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husi, husi yönetimi, husiler, husiler, ingiltere, abd, aden, aden körfezi, kızıldeniz
husi, husi yönetimi, husiler, husiler, ingiltere, abd, aden, aden körfezi, kızıldeniz
Husilerin saldırısına uğrayan İngiliz yük gemisi Kızıldeniz'de battı
Aden Körfezinde Husilerin saldırısına uğrayan İngiliz yük gemisi MV Rubymar’ın battığı bildirildi.
Yemen haber ajansı Saba'nın haberine göre, 18 Şubat'ta Yemen'in kuzeyinde hüküm süren Ensarullah (Husiler) güçleri tarafından Aden Körfezi’nde saldırıya uğrayan İngiliz yük gemisi MV Rubymar, önceki gece battı.
Haberde, “Rubymar gemisi için oluşturulan kriz ekibi, MV Rubymar'ın dün akşam battığını duyurdu” ifadesine yer verildi.
Sana ajansının haberine göre gemi, denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle battı. Kriz ekibi, kargo gemisinin batmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bunun Kızıldeniz ve Yemen karasularında doğal afete yol açacağını ifade etti.