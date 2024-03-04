https://sputniknews.com.tr/20240304/rusya-ukraynaya-scalp-ve-storm-shadow-fuzelerinin-sevkiyatini-izleyebilir-1081337729.html

‘Rusya, Ukrayna’ya SCALP ve Storm Shadow füzelerinin sevkiyatını izleyebilir’

‘Rusya, Ukrayna’ya SCALP ve Storm Shadow füzelerinin sevkiyatını izleyebilir’

Sputnik Türkiye

Alman askeri yetkililer arasındaki konuşmanın ifşa edilmesiyle ortaya çıkan bilgiler sayesinde Rus istihbaratının, Batı ülkelerinden Ukrayna'ya SCALP ve Storm... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T09:57+0300

2024-03-04T09:57+0300

2024-03-04T09:57+0300

ukrayna krizi

almanya

ingiltere

storm shadow

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nato

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alman ordusu

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İngiliz The Times gazetesinin haberinde, Bundeswehr (Alman ordusu) üst düzey subaylarının Kırım Köprüsü’ne olası saldırıya ilişkin konuşmasının ifşa edilen ses kaydından, Fransa’nın Ukrayna’ya SCALP füzelerini Audi Q7 araçlarıyla taşıdığı, İngilizlerin de Storm Shadow füzelerini taşımak için Ridgeback zırhlı araçları kullandığı ortaya çıktığına dikkat çekildi.“Bu bilgi, Rus istihbaratına araçların konumunu belirleyerek potansiyel olarak Avrupa ve Ukrayna topraklarında hedef alma fırsatını sağlıyor” uyarısında bulunan gazete, böyle önemli bilgilerin ifşasına yol çan bilgi güvenliği ihlalinin İngiltere ve diğer NATO üyelerini tedirgin etmesi gerektiğini kaydetti.Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve şu anda MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, stealth havadan fırlatılan seyir füzesi olarak bilinirken, bir füzenin üretim maliyeti yaklaşık iki milyon sterlin civarında.ABD merkezli The Drive’ın iddiasına göre, ihracata yönelik üretilen füzenin menzili 250 kilometre, ama 560 kilometreye kadar menzile sahip modifikasyonlar da bulunuyor.Ne olmuştu?Rus medya grubu Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmiştiBild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240301/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyan-bundeswehr-subaylarinin-ses-kaydi-her-seyi-anlatiyor-1081285598.html

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almanya, ingiltere, storm shadow, füze, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, alman ordusu, ses kayıtları, rusya