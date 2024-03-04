https://sputniknews.com.tr/20240304/finlandiya-ve-isvec-de-katiliyor-rusyadan-natonun-nordic-response-24-tatbikatina-tepki-1081352014.html

Finlandiya ve İsveç de katılıyor: Rusya'dan NATO'nun Nordic Response 24 tatbikatına tepki

Finlandiya ve İsveç de katılıyor: Rusya'dan NATO'nun Nordic Response 24 tatbikatına tepki

Sputnik Türkiye

Kısa süre önce resmen NATO üyesi olan Finlandiya ve tüm üye ülkelerin onayı sonrası resmen üyelik için formalitelerin tamamlanmasını bekleyen İsveç'in... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T15:07+0300

2024-03-04T15:07+0300

2024-03-04T15:07+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO'nun Rusya'nın kuzeybatısındaki ülkelerde başlattığı geniş çaplı Nordic Response 24 tatbikatının provokatif olduğunu vurguladı.NATO, Rusya'ya sınırı bulunan Finlandiya ve Norveç ile Rus topraklarına yakın mesafedeki İsveç'in kuzey bölgelerinde 14 ülkeden 20 binin üzerinde askerle 'Nordic Response 24' tatbikatına başladı.'Nordic Response 24' ile ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, kısa süre önce NATO'ya kabul edilen Finlandiya ve İsveç'in de yer aldığı tatbikatı dikkatle takip ettiklerini belirtti.Gruşko, "Ordumuz takip ediyor, bunun için gerekli tüm araçlar mevcut. Siyasi tutumumuz gayet iyi biliniyor. Bu tatbikatların aleni bir şekilde provokatif olduğunu düşünüyoruz" dedi.Özellikle sınır hattına coğrafi yakınlıkta yapılan her türlü tatbikatın askeri vaka riskini artırdığına dikkat çeken Gruşko, "Bu nedenle Rusya'nın savunma kabiliyetinin sağlanmasına yönelik gerekli tüm tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.Gruşko, tüm bu faaliyetlerin Avrupa'nın güvenliğini daha da zayıflattığının ve Avrupa'nın kuzeyinde ek riskler oluşturduğunun da altını çizdi.14 Mart'ta sona erecek Nordic Response 24 tatbikatına Finlandiya, İsveç, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç ve İspanya'dan 20 binin üzerinde asker katılıyor.Rusya'yla 1340 km'lik ortak sınıra sahip Finlandiya, bir NATO tatbikatında resmi üye ülke olarak ilk kez yer alıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu tatbikatın Rus sınırlarına yakın bölgede düzenleneceğine dikkati çekerek "Rusya, NATO'nun askeri potansiyelini sınırlarında artırmasını cevapsız bırakmayacak ve ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı yeterli şekilde savunma tedbirlerini alacak" demişti.

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nato, tatbikat, ortak tatbikat, finlandiya, isveç, rusya, sınır, abd