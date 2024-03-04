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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/abnin-lng-ithalatinda-krizi-firsata-donusturen-abd-lider-1081343176.html
AB’nin LNG ithalatında krizi fırsata dönüştüren ABD lider
AB’nin LNG ithalatında krizi fırsata dönüştüren ABD lider
Sputnik Türkiye
AB, daha önce sağladığı ucuz Rus enerji kaynaklarını Washington’un baskıları nedeniyle reddederek sanayisizleşmeye doğru ilerlerken, ABD Enerji Bakanlığı... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T11:44+0300
2024-03-04T11:44+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
avrupa birliği
enerji
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
sıvılaştırılmış doğalgaz
abd
rusya
katar
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Daha önce sağladığı ucuz Rus enerji kaynaklarını Washington’un baskıları nedeniyle reddederek sanayisizleşmeye doğru ilerleyen Avrupa’nın, ABD gazına artan bağımlılığı kanıtlandı.ABD Enerji Bakanlığı'na Bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayınlanan rapora göre, ABD 2023 yılında Avrupa Birliği’nin (AB) toplam sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının neredeyse yarısını gerçekleştirerek kıtanın en büyük LNG tedarikçisi haline geldi.ABD Enerji Bakanlığı'nın paylaştığı raporda, 2023 yılında ülkenin Avrupa'ya diğer ülkelerden daha fazla LNG tedarik ettiği art arda üçüncü yıl olduğuna dikkat çekilirken, ABD’nin 2021 yılında AB’nin LNG ithalatının yüzde 27'sini karşıladığı, 2022’de bu payın yüzde 44’e, 2023 yılında ise yüzde 48’e yükseldiği ifade edildi.Aynı zamanda AB liderlerinin sert açıklamaları ve ilan ettikleri sonu gelmeyen yaptırım paketlerine rağmen Rusya’nın geçtiğimiz yıl Avrupa'nın üçüncü en büyük LNG tedarikçisi olduğu da kaydedildi.İkinci sıradaki Katar ve Rusya geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en büyük üç LNG tedarikçileri olmaya devam ederken, Katar’ın payı yüzde 14, Rusya’nın payı ise yüzde 13 olarak gözlemlendi.ABD, Katar ve Rusya, birlikte 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'nın LNG ithalatının dörtte üçünü oluşturdu.Ukrayna krizini fırsata dönüştüren ABD, AB ülkelerini ucuz Rus gazı yerine daha pahalı LNG almaya ikna ederken, Kuzey Akım'ı yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklamada, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız" ifadesini kullanmıştı.ABD’nin uzun vadeli stratejileri arasında, Avrupa ülkelerini Rusya’dan gaz almaktan vazgeçirmenin yer aldığı da bilinirken, Avrupa’ya ithal etmeye çalıştığı sıvılaştırılmış doğalgazın fiyat ve maliyet açısından boru hatlarıyla AB’ye taşınan gaza kıyasla daha pahalı olması, ABD’ye rekabet dezavantajı sağlıyordu.Avrupa'nın LNG kapasite artışı, talebi geride bırakıyorRus gazına bağımlılığı azaltmak için alternatif yollar ve kaynaklar arayan Avrupa, LNG yatırımlarına hız verirken, bu alanda 2030'a kadar da büyük bir kapasite inşası planlandı.Avrupa'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının yatay seyretmesine ve talepteki düşüşe rağmen, LNG altyapı kapasitesinin talebin oldukça üzerinde arttığı tespit edildi.Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), tarafından yayımlanan Avrupa LNG Kapasitesi Takipçisi verilerine göre, Avrupa'nın LNG kapasitesi 2022'nin başından beri 36,5 milyar metreküp arttı.Avrupa'nın LNG altyapı kapasitesinin 2030'a kadar 400 milyar metreküpü aşması beklenirken, bu dönemde Avrupa'daki LNG talebinin ise 150 milyar metreküp seviyesinde olacağı öngörülüyor.Böylece, Avrupa'da yaklaşık 250 milyar metreküp kapasiteli LNG altyapısının atıl kalma riski bulunuyor. İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya, en fazla atıl kapasitenin oluşabileceği ülkeler olarak öne çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240128/avrupanin-abd-gazina-artan-bagimliligi-korkutuyor-1080119550.html
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avrupa, avrupa birliği, enerji, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), sıvılaştırılmış doğalgaz, abd, rusya, katar
avrupa, avrupa birliği, enerji, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), sıvılaştırılmış doğalgaz, abd, rusya, katar

AB’nin LNG ithalatında krizi fırsata dönüştüren ABD lider

11:44 04.03.2024
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMISsıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMIS
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AB, daha önce sağladığı ucuz Rus enerji kaynaklarını Washington’un baskıları nedeniyle reddederek sanayisizleşmeye doğru ilerlerken, ABD Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan rapor ise Avrupa’nın ABD gazına giderek artan bağımlılığını kanıtlıyor.
Daha önce sağladığı ucuz Rus enerji kaynaklarını Washington’un baskıları nedeniyle reddederek sanayisizleşmeye doğru ilerleyen Avrupa’nın, ABD gazına artan bağımlılığı kanıtlandı.
ABD Enerji Bakanlığı'na Bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayınlanan rapora göre, ABD 2023 yılında Avrupa Birliği’nin (AB) toplam sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının neredeyse yarısını gerçekleştirerek kıtanın en büyük LNG tedarikçisi haline geldi.
ABD Enerji Bakanlığı'nın paylaştığı raporda, 2023 yılında ülkenin Avrupa'ya diğer ülkelerden daha fazla LNG tedarik ettiği art arda üçüncü yıl olduğuna dikkat çekilirken, ABD’nin 2021 yılında AB’nin LNG ithalatının yüzde 27'sini karşıladığı, 2022’de bu payın yüzde 44’e, 2023 yılında ise yüzde 48’e yükseldiği ifade edildi.
Aynı zamanda AB liderlerinin sert açıklamaları ve ilan ettikleri sonu gelmeyen yaptırım paketlerine rağmen Rusya’nın geçtiğimiz yıl Avrupa'nın üçüncü en büyük LNG tedarikçisi olduğu da kaydedildi.
İkinci sıradaki Katar ve Rusya geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en büyük üç LNG tedarikçileri olmaya devam ederken, Katar’ın payı yüzde 14, Rusya’nın payı ise yüzde 13 olarak gözlemlendi.
ABD, Katar ve Rusya, birlikte 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'nın LNG ithalatının dörtte üçünü oluşturdu.
Ukrayna krizini fırsata dönüştüren ABD, AB ülkelerini ucuz Rus gazı yerine daha pahalı LNG almaya ikna ederken, Kuzey Akım'ı yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklamada, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız" ifadesini kullanmıştı.
ABD’nin uzun vadeli stratejileri arasında, Avrupa ülkelerini Rusya’dan gaz almaktan vazgeçirmenin yer aldığı da bilinirken, Avrupa’ya ithal etmeye çalıştığı sıvılaştırılmış doğalgazın fiyat ve maliyet açısından boru hatlarıyla AB’ye taşınan gaza kıyasla daha pahalı olması, ABD’ye rekabet dezavantajı sağlıyordu.

Avrupa'nın LNG kapasite artışı, talebi geride bırakıyor

Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alternatif yollar ve kaynaklar arayan Avrupa, LNG yatırımlarına hız verirken, bu alanda 2030'a kadar da büyük bir kapasite inşası planlandı.
Avrupa'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının yatay seyretmesine ve talepteki düşüşe rağmen, LNG altyapı kapasitesinin talebin oldukça üzerinde arttığı tespit edildi.
Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), tarafından yayımlanan Avrupa LNG Kapasitesi Takipçisi verilerine göre, Avrupa'nın LNG kapasitesi 2022'nin başından beri 36,5 milyar metreküp arttı.
Avrupa'nın LNG altyapı kapasitesinin 2030'a kadar 400 milyar metreküpü aşması beklenirken, bu dönemde Avrupa'daki LNG talebinin ise 150 milyar metreküp seviyesinde olacağı öngörülüyor.
Böylece, Avrupa'da yaklaşık 250 milyar metreküp kapasiteli LNG altyapısının atıl kalma riski bulunuyor.
İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya, en fazla atıl kapasitenin oluşabileceği ülkeler olarak öne çıkıyor.
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
Avrupa'da enerji krizi
Avrupa'nın ABD gazına artan bağımlılığı korkutuyor
28 Ocak, 14:09
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