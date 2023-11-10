https://sputniknews.com.tr/20231110/kremlin-dunya-toplumu-bidenin-kuzey-akimla-ilgili-sozlerine-dikkat-etmeli-1077277227.html

Kremlin: Dünya Biden’in Kuzey Akım’la ilgili sözlerine dikkat etmeli

Kremlin: Dünya Biden’in Kuzey Akım’la ilgili sözlerine dikkat etmeli

Kremlin Sözcüsü Peskov, Joe Biden'ın Kuzey Akım projesini hedef göstermesi ardından saldırıya uğradığına dikkat çekerek dünya ülkelerine dikkatli olması... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T16:56+0300

2023-11-10T16:56+0300

2023-11-10T16:57+0300

ukrayna krizi

kuzey akım

kuzey akım-2

dmitriy peskov

kremlin

moskova. kremlin. putin

rusya dışişleri bakanlığı

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Kremlin Sözcüsü Peskov, dünya toplumunun ABD Başkanı Joe Biden’in bir zamanlar dile getirdiği Kuzey Akım – 2 doğalgaz boru hattını yok edecekleri yönündeki sözlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü söz konusu olan çok önemli bir enerji projesine saldırı” dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 televizyonuna açıklamasında, “Sayın Biden bir zamanlar ABD’nin Kuzey Akım ve Kuzey Akım – 2’yi yok edeceğini söyledi. Belli bir süre sonra Kuzey Akım’lar patlatıldı. Dünya toplumunun bu sözlere dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü söz konusu olan çok önemli bir enerji projesine saldırı” ifadesini kullandı.Avrupa’ya Rus doğalgazını taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarında 26 Eylül 2022’de patlamalar meydana gelmişti. Rusya’da bu olayla ilgili uluslararası terör eylemi suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, Haziran 2022’deki Baltops tatbikatı sırasında, ABD’li dalgıçların Norveç’in yardımıyla Rus boru hatları altına patlayıcı yerleştirdiğini iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231104/dmitriy-peskov-nato-rusyayi-caydirmak-ve-cephelesme-icin-kuruldu-kievi-zor-gunler-bekliyor-1077064814.html

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kuzey akım, kuzey akım-2, dmitriy peskov, kremlin, moskova. kremlin. putin, rusya dışişleri bakanlığı