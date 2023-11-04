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https://sputniknews.com.tr/20231104/dmitriy-peskov-nato-rusyayi-caydirmak-ve-cephelesme-icin-kuruldu-kievi-zor-gunler-bekliyor-1077064814.html
Dmitriy Peskov: NATO Rusya'yı caydırmak ve cepheleşme için kuruldu, Kiev'i zor günler bekliyor
Dmitriy Peskov: NATO Rusya'yı caydırmak ve cepheleşme için kuruldu, Kiev'i zor günler bekliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov Rusya Fuar Merkezi'nde yapılan bir forum açılışında gazetecilere çeşitli açıklamalarda bulundu. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T20:04+0300
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dünya
dmitriy peskov
kremlin
ukrayna
ukrayna krizi
pyotr poroşenko
viktor yanukoviç
ortadoğu
vladimir putin
vdnh fuar ve sergi merkezi
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın güçlü olduğunu ve her geçen gün gücüne yeni unsurlar eklediğini belirterek önemli olanın kendi gerçeğini dünyaya taşımak olduğunu söyledi.Açıklamasında Peskov şu cümlelere yer verdi:'Rus ekonomisinin büyümesi bekleniyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ekonomisinin paramparça olmadığını, aksine büyümesinin öngörüldüğünü, bunun mükemmel ve hatta hükümetin kendisi için bile beklenmedik bir durum olduğunu söyledi.Kremlin Sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü:Rusya Federasyonu ile Batı arasındaki geçmiş ilişkilerden de bahseden Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü, Batı'nın Rusya'ya 'ayaklarını silmeye' çalıştığını söyledi.Geçmişte Rusya Federasyonu ile bugünkü kolektif Batı arasındaki ilişkilerde bir 'romantizm dönemi' yaşandığını söyleyen Peskov, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:'Batı, Ukrayna'daki 2014 darbesi konusunda Rusya'nın gerçeklerini dinlemedi'Peskov, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'da gerçekleşen darbeyle ilgili tüm açıklamalarının Batı'da beton bir duvara tosladığını ve Batı'nın bu gerçeği dinlemek istemediğini söyledi.Açıklamasında Peskov şu cümleleri zikretti:Batı'nın, 2014 yılında Ukrayna'ya yeni demokratik liderliğin geldiğinden ve demokratik süreçten bahsetmek yerine, 'talihsiz barışçıl göstericileri dağıtan Yanukoviç'in güvenlik güçlerinin zulmünden bahsettiklerini' kaydeden Peskov, ancak daha sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vitoria Nuland'ın CNN'e verdiği bir röportajda ABD'nin 1991'den bu yana 'Ukrayna'da daha güçlü bir demokratik hükümetin iktidara gelmesine yardımcı olmak' için 5 milyar dolar harcadığını itiraf ettiğini vurguladı.'NATO Rusya'yı caydırmak ve cepheleşme için kuruldu'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya'yı çevrelemek için kurulduğunu ve cepheleşme için yaratılmış bir makine olduğunu söyledi.NATO hususuna ilişkin açıklamalarında Peskov, şu ifadelere yer verdi:'Rusya'nın tepkisi Batı'nın artan hukuksuzluğuyla orantılıdır'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın tepkisinin kolektif Batı'nın artan hukuksuzluğuyla orantılı olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sertliği ve kararlılığından şüphe duyulmaması gerektiğini söyledi. "Tepkimiz, kolektif Batı'nın hukuksuzluğunun artmasıyla orantılıdır. Bu bakımdan, Başkomutanımız Putin'in kararlılığı, azmi ve en önemlisi kabiliyetinden kimsenin şüphesi olmamalıdır" diyen Peskov, çoğu insan gibi kendisinin de bir gençlik maksimalizmi döneminden geçtiğini ve Vladimir Putin ile tanıştığı için şanslı olduğunun da altını çizdi.Kuzey Akım'ın patlaması gibi eylemlerin tarihsel olarak savaş nedeni olabileceğini söyleyen Peskov, "Siz ve ben burada herhangi bir skandal görmüyoruz ancak bu tür eylemler, tarihsel olarak bir casus belli, yani bir savaş nedeni olurdu. Düşünün, bu kritik bir altyapı tesisi ve onu havaya uçuruyorlar ve hepsi sessiz kalıyor. Ve bunun doğru olduğunu, doğru olduğunu düşünüyorlar. Ama bu yanlış." ifadelerini kullandı.Peskov, patlamanın ardından Rusya'nın hemen suçlu ilan edildiğini hatırlatarak, "Doğrudan ya da dolaylı olarak hemen bazı resmi, yarı resmi, sözde analistler pişmanlık duymadan bunu sadece Rusya'nın yapabileceğini haykırmaya başladılar. Ve burada kendi gerçeklerini ya da daha doğrusu gerçeği taşıyorlardı. Sonra kendileri de bunu yapanın Ruslar değil, garip bir yat olduğunu ve tüm yolların ya Ukrayna'ya ya Amerika'ya çıktığını ya da birlikte orada olduklarını öğrendiler" dedi.'Rusya savaşı başlatmadığı, aksine sona erdirdiği fikrini anlatmalı'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı başlatmadığını aksine sona erdirdiğini ve bu kavramsal fikri herkese anlatması gerektiğini söyledi.Peskov açıklamasında, "Vladimir Putin'in de dediği gibi savaşı biz başlatmadık. Biz bitiriyoruz. Bu çok önemli, bu kavramsal bir ifade ve hepimizin hem ülkemizde hem de tüm dostlarımıza ve dünya çapında taşımamız gereken kavramsal bir gerçek" dedi. Sözcü konuşmasında ayrıca Donbass'taki insanların durumuyla ilgili gerçeğin sekiz yıl boyunca Batı'da duyulmak istenmediğini de hatırlattı.Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinin entegre edildiğini fakat çatışmaların bunu bunu zorlaştırdığını belirten Kremlin Sözcüsü, birkaç yıl içinde bu bölgelerin tüm tam anlamıyla entegre olacağından emin olduğunu söyledi.Peskov açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:'Bizim tek bir Putin'imiz var'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in 'ikizleri' olduğu yönündeki spekülasyonları "bizim tek bir Putin'imiz" var diyerek yanıtladı.Peskov bu hususu şu cümlelerle izah etti:Peskov ayrıca, "Kendimizi göstermemiz, başarılarımızı göstermemiz gerekiyor ki bunları kendi içimizde bilelim. Başarılarımızın her zaman farkında değiliz" cümlelerine yer verdi.'Kiev rejimi için zor zamanlar geliyor'Kiev rejimini zor günlerin beklediğini söyleyerek Batı'ya duyulan öfke arttığını, Ortadoğu'daki olaylar nedeniyle öncelikler değiştiğini ve dolayısıyla Ukrayna'nın artık 'bağımlı hakimiyetinin' keyfini süremediğini vurgulayan Peskov, "Şimdi Kiev rejimi için çok zor zamanlar geliyor. Defalarca söyledik artan bir rahatsızlık var. Öte yandan Ortadoğu'daki olayların arka planında öncelikler biraz değişiyor ve Kiev rejiminin artık bu bağımlı yaklaşımını, bağımlı hakimiyetini kullanamayacağı aşikar" dedi. 'Rusya ve Çin liderleri iletişim kurduğunda bu tüm dünyanın dikkatini çekiyor'Son olarak Rus siyasetinde doğu yönüne daha fazla dikkat etmeye başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de çok değerli görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklayan Kremlin Sözcüsü, "Ülkemiz doğu yönüne daha fazla dikkat etmeye başladı" diyerek Putin'in Tek Kuşak, Tek Yol forumu için Çin'e yaptığı son ziyarete atıfta bulundu.
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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, ukrayna krizi, pyotr poroşenko, viktor yanukoviç, ortadoğu, vladimir putin, vdnh fuar ve sergi merkezi, çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, kuzey akım, nato

Dmitriy Peskov: NATO Rusya'yı caydırmak ve cepheleşme için kuruldu, Kiev'i zor günler bekliyor

20:04 04.11.2023
© SputnikKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2023
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Kremlin Sözcüsü Peskov Rusya Fuar Merkezi'nde yapılan bir forum açılışında gazetecilere çeşitli açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın güçlü olduğunu ve her geçen gün gücüne yeni unsurlar eklediğini belirterek önemli olanın kendi gerçeğini dünyaya taşımak olduğunu söyledi.
Açıklamasında Peskov şu cümlelere yer verdi:

Başardığımız her şeyi güçlü olmak için yapıyoruz. Her birimiz güçlü olmalıyız ve hepimiz güçlü olursak ülkemiz de güçlü olacaktır. Dünya öyle tasarlanmıştır ki, gerçekler güçlülerin ağzından her zaman daha inandırıcı çıkar. Buna güçlü bir devletin ağzından çıkanlar da dahildir. Dolayısıyla gerçeğimizi dünyaya taşımak için güçlü ve ikna edici olmamız gerekiyor.

'Rus ekonomisinin büyümesi bekleniyor'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ekonomisinin paramparça olmadığını, aksine büyümesinin öngörüldüğünü, bunun mükemmel ve hatta hükümetin kendisi için bile beklenmedik bir durum olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü:
Son bir yıl dokuz aydaki tüm zor koşullara rağmen, yani Özel Askeri Operasyon dönemini ve bize karşı dünyada daha önce hiç görülmemiş yaptırımların uygulanmasını kastediyorum, hükümetimiz sadece durumu istikrara kavuşturmakla kalmadı. Ekonomik Kalkınma Bakanlığımız bu yıl için ekonomimizde yüzde 2.8'lik bir büyüme öngörüyor. Ve bu harika bir şey. Bu harika ve birçok açıdan belki de aynı hükümet için beklenmedik bir şey.
Rusya Federasyonu ile Batı arasındaki geçmiş ilişkilerden de bahseden Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü, Batı'nın Rusya'ya 'ayaklarını silmeye' çalıştığını söyledi.
Geçmişte Rusya Federasyonu ile bugünkü kolektif Batı arasındaki ilişkilerde bir 'romantizm dönemi' yaşandığını söyleyen Peskov, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

Her şeyin çok uyumlu, karşılıklı yarar sağlayan, karşılıklı saygıya dayalı olacağını, bize her şeyi vereceklerini düşündük: Bize teknoloji vereceklerdi, bilgi vereceklerdi, hayatın anlamını kalplerimize yerleştireceklerdi. Tabii, nasıl yaşayacağımızı ve hep birlikte tek bir uyumlu dünyada nasıl yaşayacağımızı söyleyeceklerdi. Hayır, işler bu şekilde yürümüyor. Eğer zayıfsanız, ayaklarını üzerinize silerler, aynı şeyi bizim ülkemiz için de yapmaya çalıştılar.

'Batı, Ukrayna'daki 2014 darbesi konusunda Rusya'nın gerçeklerini dinlemedi'

Peskov, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'da gerçekleşen darbeyle ilgili tüm açıklamalarının Batı'da beton bir duvara tosladığını ve Batı'nın bu gerçeği dinlemek istemediğini söyledi.
Açıklamasında Peskov şu cümleleri zikretti:
Onlara bunun bir darbeden başka bir şey olmadığını, Ukrayna'da zorla bir hükümet darbesi olduğunu, gayrimeşru olduğunu, uluslararası hukukun tüm temellerinin ihlali olduğunu söyledik. Tüm açıklamalarımız beton duvara çarpıyordu ve biz 'geri çekilin' diye bağırdığımızda, Başkan Poroşenko tanklarına ve silahlarına Donbass'a ateş etme emri verdi. Orduyu kendi halkına karşı, kendi insanlarına karşı kullandı. İşte duymak istemedikleri şey buydu. Bu gerçeği duymak istemediler. Sekiz yıl boyunca bunu dinlemek istemediler.
Batı'nın, 2014 yılında Ukrayna'ya yeni demokratik liderliğin geldiğinden ve demokratik süreçten bahsetmek yerine, 'talihsiz barışçıl göstericileri dağıtan Yanukoviç'in güvenlik güçlerinin zulmünden bahsettiklerini' kaydeden Peskov, ancak daha sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vitoria Nuland'ın CNN'e verdiği bir röportajda ABD'nin 1991'den bu yana 'Ukrayna'da daha güçlü bir demokratik hükümetin iktidara gelmesine yardımcı olmak' için 5 milyar dolar harcadığını itiraf ettiğini vurguladı.

'NATO Rusya'yı caydırmak ve cepheleşme için kuruldu'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya'yı çevrelemek için kurulduğunu ve cepheleşme için yaratılmış bir makine olduğunu söyledi.
NATO hususuna ilişkin açıklamalarında Peskov, şu ifadelere yer verdi:

Hepimiz Kuzey Atlantik İttifakını seviyoruz. NATO 1949'da kurulduğunda, Sovyetler Birliği'ni bastırmak için bir makine olarak yaratılmıştı. Ülkemizi kontrol altına almak için bir makine. Rusya'yı Sovyetler Birliği'nden ayırmıyorum, çünkü biz SSCB'nin halefiyiz. Bizi kontrol altına almak için bir ittifak oluşturuldu ve bu savaş için, cepheleşme için yaratılmış bir makineydi. Her savaş olduğunda, her NATO'nun genişlemesinde ve her NATO askeri altyapısının sınırlarımıza yaklaşmasında sürekli olarak şunu söyledik: Yoldaşlar! Bundan hoşlanmıyoruz, bize yaklaşmayın. Belli bir sınıra kadar tahammül edeceğiz lakin daha fazla etmeyiz. Ve NATO'nun genişlemesinin 8 dalgası ve daha sonra devlet Başkanımız Putin'in de belirttiği gibi durum dayanılmaz hale geldi.

'Rusya'nın tepkisi Batı'nın artan hukuksuzluğuyla orantılıdır'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın tepkisinin kolektif Batı'nın artan hukuksuzluğuyla orantılı olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sertliği ve kararlılığından şüphe duyulmaması gerektiğini söyledi. "Tepkimiz, kolektif Batı'nın hukuksuzluğunun artmasıyla orantılıdır. Bu bakımdan, Başkomutanımız Putin'in kararlılığı, azmi ve en önemlisi kabiliyetinden kimsenin şüphesi olmamalıdır" diyen Peskov, çoğu insan gibi kendisinin de bir gençlik maksimalizmi döneminden geçtiğini ve Vladimir Putin ile tanıştığı için şanslı olduğunun da altını çizdi.
Kuzey Akım'ın patlaması gibi eylemlerin tarihsel olarak savaş nedeni olabileceğini söyleyen Peskov, "Siz ve ben burada herhangi bir skandal görmüyoruz ancak bu tür eylemler, tarihsel olarak bir casus belli, yani bir savaş nedeni olurdu. Düşünün, bu kritik bir altyapı tesisi ve onu havaya uçuruyorlar ve hepsi sessiz kalıyor. Ve bunun doğru olduğunu, doğru olduğunu düşünüyorlar. Ama bu yanlış." ifadelerini kullandı.
Peskov, patlamanın ardından Rusya'nın hemen suçlu ilan edildiğini hatırlatarak, "Doğrudan ya da dolaylı olarak hemen bazı resmi, yarı resmi, sözde analistler pişmanlık duymadan bunu sadece Rusya'nın yapabileceğini haykırmaya başladılar. Ve burada kendi gerçeklerini ya da daha doğrusu gerçeği taşıyorlardı. Sonra kendileri de bunu yapanın Ruslar değil, garip bir yat olduğunu ve tüm yolların ya Ukrayna'ya ya Amerika'ya çıktığını ya da birlikte orada olduklarını öğrendiler" dedi.

'Rusya savaşı başlatmadığı, aksine sona erdirdiği fikrini anlatmalı'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı başlatmadığını aksine sona erdirdiğini ve bu kavramsal fikri herkese anlatması gerektiğini söyledi.
Peskov açıklamasında, "Vladimir Putin'in de dediği gibi savaşı biz başlatmadık. Biz bitiriyoruz. Bu çok önemli, bu kavramsal bir ifade ve hepimizin hem ülkemizde hem de tüm dostlarımıza ve dünya çapında taşımamız gereken kavramsal bir gerçek" dedi. Sözcü konuşmasında ayrıca Donbass'taki insanların durumuyla ilgili gerçeğin sekiz yıl boyunca Batı'da duyulmak istenmediğini de hatırlattı.
Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinin entegre edildiğini fakat çatışmaların bunu bunu zorlaştırdığını belirten Kremlin Sözcüsü, birkaç yıl içinde bu bölgelerin tüm tam anlamıyla entegre olacağından emin olduğunu söyledi.
Peskov açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
Yeni bölgeler hayatımızın her alanına hızla entegre oluyor. Kırım'ın uzun zaman önce kat ettiği yolu takip ediyorlar diyebiliriz. Biz zaten belli bir deneyim kazandık. Bu da yeni bölgelerin bu yolda daha hızlı ilerlemesini sağlamamıza olanak tanıyor. Ekonomik, finansal, eğitimsel, kültürel ve güvenlik açısından bölgeler hızla Rusyaya entegre oluyorlar.

'Bizim tek bir Putin'imiz var'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin'in 'ikizleri' olduğu yönündeki spekülasyonları "bizim tek bir Putin'imiz" var diyerek yanıtladı.
Peskov bu hususu şu cümlelerle izah etti:
Biliyorsunuz, muhtemelen çeşitli Telegram kanallarında Başkan Putin'in kaç tane 'görsel ikizi' olduğunu okudunuz değil mi? Uzmanlar şu anda üç ya da dört tane olduğunu tahmin ediyor. Şimdi her gün gördüğümüz, bu sabah anıta çiçek bırakan üçüncü ya da dördüncü ikiz mi? Bu anlaşılmaz bir durum, değil mi? Bizim sadece bir Putin'imiz var.
Peskov ayrıca, "Kendimizi göstermemiz, başarılarımızı göstermemiz gerekiyor ki bunları kendi içimizde bilelim. Başarılarımızın her zaman farkında değiliz" cümlelerine yer verdi.

'Kiev rejimi için zor zamanlar geliyor'

Kiev rejimini zor günlerin beklediğini söyleyerek Batı'ya duyulan öfke arttığını, Ortadoğu'daki olaylar nedeniyle öncelikler değiştiğini ve dolayısıyla Ukrayna'nın artık 'bağımlı hakimiyetinin' keyfini süremediğini vurgulayan Peskov, "Şimdi Kiev rejimi için çok zor zamanlar geliyor. Defalarca söyledik artan bir rahatsızlık var. Öte yandan Ortadoğu'daki olayların arka planında öncelikler biraz değişiyor ve Kiev rejiminin artık bu bağımlı yaklaşımını, bağımlı hakimiyetini kullanamayacağı aşikar" dedi.

'Rusya ve Çin liderleri iletişim kurduğunda bu tüm dünyanın dikkatini çekiyor'

Son olarak Rus siyasetinde doğu yönüne daha fazla dikkat etmeye başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de çok değerli görüşmeler gerçekleştirdiğini açıklayan Kremlin Sözcüsü, "Ülkemiz doğu yönüne daha fazla dikkat etmeye başladı" diyerek Putin'in Tek Kuşak, Tek Yol forumu için Çin'e yaptığı son ziyarete atıfta bulundu.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
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2 Kasım, 13:43
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