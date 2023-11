Dmitriy Peskov: NATO Rusya'yı caydırmak ve cepheleşme için kuruldu, Kiev'i zor günler bekliyor

Başardığımız her şeyi güçlü olmak için yapıyoruz. Her birimiz güçlü olmalıyız ve hepimiz güçlü olursak ülkemiz de güçlü olacaktır. Dünya öyle tasarlanmıştır ki, gerçekler güçlülerin ağzından her zaman daha inandırıcı çıkar. Buna güçlü bir devletin ağzından çıkanlar da dahildir. Dolayısıyla gerçeğimizi dünyaya taşımak için güçlü ve ikna edici olmamız gerekiyor.