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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240128/avrupanin-abd-gazina-artan-bagimliligi-korkutuyor-1080119550.html
Avrupa'nın ABD gazına artan bağımlılığı korkutuyor
Avrupa'nın ABD gazına artan bağımlılığı korkutuyor
Daha önce sağladığı ucuz Rus enerji kaynaklarını ‘Rusya’dan bağımsızlaşma’ adına reddederek sanayisizleşmeye doğru ilerleyen Avrupa’nın, şimdi de ABD gazına... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T14:09+0300
2024-01-28T14:13+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
avrupa birliği
enerji
doğalgaz
sıvılaştırılmış doğalgaz
lng
abd
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Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Avrupa Birliği’nin enerji bağımlılığının, ABD Başkanı Joe Biden'ın denizaşırı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikleri için yeni sözleşmelerin onayını askıya alma kararı nedeniyle giderek daha riskli hale geldiğini yazarken, haberinde, “Uzun süredir Rus doğalgazına bağımlı olan Avrupa, iki yıldan kısa bir süre içinde bu bağımlılıktan uzaklaştı ve ABD'den gelen gazın tercih edildiği ikame haline geldi. Ancak bu durum her geçen gün daha riskli hale geliyor” ifadelerini kullandı.ABD'de Joe Biden yönetimi, çevreci grupların baskıları sonucu yakın zamanda sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına yönelik onay sürecini geçici olarak durdurma kararı almıştı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Enerji Bakanlığının LNG ihracat izinlerini teyit etmek için kullandığı mevcut ekonomik ve çevresel analizlerin yaklaşık beş yıllık olduğu ve artık potansiyel enerji maliyeti artışları veya sera gazı emisyonlarının etkisine ilişkin son değerlendirmeler gibi konuları yeterince hesaba katmadığı belirtildi.Bekleyen başvurulardaki geçici duraklamanın, mevcut durumda izni olan ihracatları etkilemeyeceği belirtilen açıklamada, kararın ABD'nin Avrupa ve Asya'daki müttefikleri ile halihazırda izin verilen diğer alıcılara sağladığı tedariki etkilemeyeceği vurgulandı.Öte yandan Bloomberg'e göre, Biden'ın bu kararından önce bile Avrupa'nın ABD LNG'sine hızla artan bağımlılığının Brüksel'in iki kez düşünmesine neden olmuş olabileceğini vurgularken, ABD'nin çok kısa bir süre içinde Rusya’dan gaz tedariklerini reddeden Avrupa'nın gaz arzında önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekti.Mevcut durumda Avrupa'nın LNG ithalatının yaklaşık yarısını ABD’nin oluşturduğuna vurgu yapan ajans, bu payın daha da artmasının beklendiğini belirtti.Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) fosil yakıt tedarikçilerini değiştirerek "potansiyel bir engeli diğeriyle değiştirme” çabasının, kıtanın enerji sistemini savunmasız ve korumasız bıraktığını da ekledi.Ukrayna krizini fırsata dönüştüren ABD, AB ülkelerini ucuz Rus gazı yerine daha pahalı LNG almaya ikna ederken, ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklamada, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/abnin-rusya-yaptirimlari-sonrasi-gaza-ne-kadar-odedigi-belli-oldu-1078128054.html
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avrupa, avrupa birliği, enerji, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz, lng, abd
avrupa, avrupa birliği, enerji, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz, lng, abd

Avrupa'nın ABD gazına artan bağımlılığı korkutuyor

14:09 28.01.2024 (güncellendi: 14:13 28.01.2024)
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMISsıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMIS
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Daha önce sağladığı ucuz Rus enerji kaynaklarını ‘Rusya’dan bağımsızlaşma’ adına reddederek sanayisizleşmeye doğru ilerleyen Avrupa’nın, şimdi de ABD gazına artan bağımlılığı kıta için giderek risk halini alıyor.
Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Avrupa Birliği’nin enerji bağımlılığının, ABD Başkanı Joe Biden'ın denizaşırı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikleri için yeni sözleşmelerin onayını askıya alma kararı nedeniyle giderek daha riskli hale geldiğini yazarken, haberinde, “Uzun süredir Rus doğalgazına bağımlı olan Avrupa, iki yıldan kısa bir süre içinde bu bağımlılıktan uzaklaştı ve ABD'den gelen gazın tercih edildiği ikame haline geldi. Ancak bu durum her geçen gün daha riskli hale geliyor” ifadelerini kullandı.
ABD'de Joe Biden yönetimi, çevreci grupların baskıları sonucu yakın zamanda sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına yönelik onay sürecini geçici olarak durdurma kararı almıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Enerji Bakanlığının LNG ihracat izinlerini teyit etmek için kullandığı mevcut ekonomik ve çevresel analizlerin yaklaşık beş yıllık olduğu ve artık potansiyel enerji maliyeti artışları veya sera gazı emisyonlarının etkisine ilişkin son değerlendirmeler gibi konuları yeterince hesaba katmadığı belirtildi.
Bekleyen başvurulardaki geçici duraklamanın, mevcut durumda izni olan ihracatları etkilemeyeceği belirtilen açıklamada, kararın ABD'nin Avrupa ve Asya'daki müttefikleri ile halihazırda izin verilen diğer alıcılara sağladığı tedariki etkilemeyeceği vurgulandı.
Öte yandan Bloomberg'e göre, Biden'ın bu kararından önce bile Avrupa'nın ABD LNG'sine hızla artan bağımlılığının Brüksel'in iki kez düşünmesine neden olmuş olabileceğini vurgularken, ABD'nin çok kısa bir süre içinde Rusya’dan gaz tedariklerini reddeden Avrupa'nın gaz arzında önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekti.
Mevcut durumda Avrupa'nın LNG ithalatının yaklaşık yarısını ABD’nin oluşturduğuna vurgu yapan ajans, bu payın daha da artmasının beklendiğini belirtti.
Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB) fosil yakıt tedarikçilerini değiştirerek "potansiyel bir engeli diğeriyle değiştirme” çabasının, kıtanın enerji sistemini savunmasız ve korumasız bıraktığını da ekledi.
Ukrayna krizini fırsata dönüştüren ABD, AB ülkelerini ucuz Rus gazı yerine daha pahalı LNG almaya ikna ederken, ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklamada, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız" ifadesini kullanmıştı.
doğalgaz Avrupa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
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