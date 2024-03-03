https://sputniknews.com.tr/20240303/rusyanin-ifsa-ettigi-ses-kayitlari-almanya-ve-nato-ulkeleri-arasindaki-iliskileri-gerebilir-1081311222.html

‘Rusya'nın ifşa ettiği ses kayıtları, Almanya ve NATO ülkeleri arasındaki ilişkileri gerebilir’

‘Rusya'nın ifşa ettiği ses kayıtları, Almanya ve NATO ülkeleri arasındaki ilişkileri gerebilir’

Sputnik Türkiye

Alman ordusundan üst düzey yetkililerin Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydının yayınlamasıyla birlikte üstü örtülen birçok gerçeğin gün yüzüne... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T11:51+0300

2024-03-03T11:51+0300

2024-03-03T11:55+0300

ukrayna krizi

almanya

alman ordusu

alman ordusu (bundeswehr)

ukrayna ordusu

ses kaydı

kırım

kırım köprüsü

taurus

askeri yardım

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The Wall Street Journal (WSJ) köşe yazarı Bojan Panczewski, Kırım Köprüsü’ne Taurus seyir füzeleriyle saldırmayı planlayan Alman subaylar arasında geçen konuşmanın ele geçirilen kaydının, bu füzelerin Ukrayna'ya teslim edilme olasılığını sıfıra indirdiğini ifade etti.Gazeteciye göre Alman ordusunun üst düzey yetkilileri arasında gerçekleşen konuşmanın yayınlanan bölümü, Ukrayna topraklarında İngiliz ve Fransız askerlerinin varlığı gibi NATO'nun Almanya ile ilişkilerini önemli ölçüde zorlaştırabilecek gizli verileri ortaya çıkarırken, Panczewsk, ayrıca Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planlarını dile getirmeleri nedeniyle Kiev’e uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etme olasılığının büyük ölçüde azaldığını düşünüyor.WSJ köşe yazarı, makalesinde, “Alman komutanlar Ukrayna'ya Almanya'nın en güçlü füzelerini tedarik etmek üzere gizli bir toplantı için bir araya geldi. Ancak bu görüşmenin dinlenmesi, füzelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tedarik edilme şansını en aza indirdi” ifadelerini kullandı.İfşa edilen konuşmada, diğer şeylerin yanı sıra, Kırım Köprüsü’nü yok etmek için Alman Taurus füzelerinin kullanılmasına atıfta bulunulurken, Alman subaylar ayrıca İngiltere, Fransa ve ABD ordularının gelişmiş Batılı silah sistemlerini kullanmasına yardımcı olmak üzere Ukrayna'da bulunmalarından da bahsediyor.Aynı zamanda ses kayıtlarında bahsi geçen tüm bu ülkeler Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduklarını resmi olarak reddediyor.Ne olmuştu?Rus medya grubu Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmiştiBild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240302/fransiz-siyasetci-alman-subaylarinin-ses-kaydi-natonun-yalanciligini-kanitliyor-1081306692.html

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almanya, alman ordusu, alman ordusu (bundeswehr), ukrayna ordusu, ses kaydı, kırım, kırım köprüsü, taurus, askeri yardım, nato, abd, wall street journal (wsj)