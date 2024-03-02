https://sputniknews.com.tr/20240302/rusya-filistin-israil-ihtilafinin-cozumune-katilmaya-haziriz-1081286594.html

Rusya: Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katılmaya hazırız

Rusya: Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katılmaya hazırız

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduklarını bildirdi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T01:00+0300

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2024-03-02T01:00+0300

israil- filistin çatışması

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail ihtilafının kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduğunu ve Moskova'da Filistinliler arası uzlaşma sürecine verilen ivmenin daha da geliştirileceğini umduğu belirtildi.Açıklamada, “Rusya tarafı, Filistinliler arası uzlaşma sürecine Moskova'da verilen ivmenin daha da gelişeceğini umuyor ve Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı zirvelerinin kararlarıyla onaylanan Arap Barış Girişimi de dahil olmak üzere, Filistin-İsrail ihtilafının uluslararası hukuk temelinde kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır” ifadelerine yer verildi.1-2 Mart’ta Filistinli farklı grupların temsilcileri, iç ihtilafların çözümünü amaçlayan müzakereler için başkent Moskova'da bir araya geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-hamas-heyetiyle-filistin-israil-catismasini-gorustu-1081285717.html

rusya

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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu