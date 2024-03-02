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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240302/rusya-filistin-israil-ihtilafinin-cozumune-katilmaya-haziriz-1081286594.html
Rusya: Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katılmaya hazırız
Rusya: Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katılmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduklarını bildirdi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T01:00+0300
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israil- filistin çatışması
rusya dışişleri bakanlığı
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israil-filistin sorunu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail ihtilafının kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduğunu ve Moskova'da Filistinliler arası uzlaşma sürecine verilen ivmenin daha da geliştirileceğini umduğu belirtildi.Açıklamada, “Rusya tarafı, Filistinliler arası uzlaşma sürecine Moskova'da verilen ivmenin daha da gelişeceğini umuyor ve Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı zirvelerinin kararlarıyla onaylanan Arap Barış Girişimi de dahil olmak üzere, Filistin-İsrail ihtilafının uluslararası hukuk temelinde kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır” ifadelerine yer verildi.1-2 Mart’ta Filistinli farklı grupların temsilcileri, iç ihtilafların çözümünü amaçlayan müzakereler için başkent Moskova'da bir araya geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-hamas-heyetiyle-filistin-israil-catismasini-gorustu-1081285717.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu

Rusya: Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katılmaya hazırız

01:00 02.03.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail ihtilafının kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduğunu ve Moskova'da Filistinliler arası uzlaşma sürecine verilen ivmenin daha da geliştirileceğini umduğu belirtildi.
Açıklamada, “Rusya tarafı, Filistinliler arası uzlaşma sürecine Moskova'da verilen ivmenin daha da gelişeceğini umuyor ve Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı zirvelerinin kararlarıyla onaylanan Arap Barış Girişimi de dahil olmak üzere, Filistin-İsrail ihtilafının uluslararası hukuk temelinde kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır” ifadelerine yer verildi.
1-2 Mart’ta Filistinli farklı grupların temsilcileri, iç ihtilafların çözümünü amaçlayan müzakereler için başkent Moskova'da bir araya geliyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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