https://sputniknews.com.tr/20240302/rusya-filistin-israil-ihtilafinin-cozumune-katilmaya-haziriz-1081286594.html
Rusya: Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katılmaya hazırız
Rusya: Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katılmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduklarını bildirdi. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T01:00+0300
2024-03-02T01:00+0300
2024-03-02T01:00+0300
israil- filistin çatışması
rusya dışişleri bakanlığı
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filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail ihtilafının kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduğunu ve Moskova'da Filistinliler arası uzlaşma sürecine verilen ivmenin daha da geliştirileceğini umduğu belirtildi.Açıklamada, “Rusya tarafı, Filistinliler arası uzlaşma sürecine Moskova'da verilen ivmenin daha da gelişeceğini umuyor ve Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı zirvelerinin kararlarıyla onaylanan Arap Barış Girişimi de dahil olmak üzere, Filistin-İsrail ihtilafının uluslararası hukuk temelinde kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır” ifadelerine yer verildi.1-2 Mart’ta Filistinli farklı grupların temsilcileri, iç ihtilafların çözümünü amaçlayan müzakereler için başkent Moskova'da bir araya geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-hamas-heyetiyle-filistin-israil-catismasini-gorustu-1081285717.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Rusya: Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne katılmaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail ihtilafının çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail ihtilafının kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır olduğunu ve Moskova'da Filistinliler arası uzlaşma sürecine verilen ivmenin daha da geliştirileceğini umduğu belirtildi.
Açıklamada, “Rusya tarafı, Filistinliler arası uzlaşma sürecine Moskova'da verilen ivmenin daha da gelişeceğini umuyor ve Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı zirvelerinin kararlarıyla onaylanan Arap Barış Girişimi de dahil olmak üzere, Filistin-İsrail ihtilafının uluslararası hukuk temelinde kapsamlı çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya devam etmeye hazır” ifadelerine yer verildi.
1-2 Mart’ta Filistinli farklı grupların temsilcileri, iç ihtilafların çözümünü amaçlayan müzakereler için başkent Moskova'da bir araya geliyor.