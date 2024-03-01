https://sputniknews.com.tr/20240301/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-hamas-heyetiyle-filistin-israil-catismasini-gorustu-1081285717.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Hamas heyetiyle Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Hamas heyetiyle Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ve beraberindeki heyetle Filistin-İsrail çatışmasını görüştü. 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T23:48+0300
2024-03-01T23:48+0300
2024-03-01T23:48+0300
israil- filistin çatışması
rusya
mihail bogdanov
musa ebu merzuk
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki Filistin heyetiyle Moskova'da yaptığı görüşmede Filistin-İsrail çatışması ve Filistinler arası müzakereleri ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “Görüşme sırasında, Moskova'da sona eren Filistinliler arası müzakerelerin sonuçlarına odaklanıldı. Aynı zamanda, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun feci şekilde kötüleşmeye devam ettiği bir ortamda, Filistin-İsrail silahlı çatışma bölgesindeki durum değerlendirildi” denildi.Ayrıca, Rus tarafının, aralarında Rus vatandaşları Aleksandr Trufanov, Andrey Kozlov ve Aleksandr Lobanov'un da bulunduğu, Gazze'de yakalanıp rehin tutulan sivillerin acilen serbest bırakılması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240301/nikaragua-almanya-aleyhinde-uluslararasi-adalet-divaninda-dava-acti-1081284936.html
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rusya, mihail bogdanov, musa ebu merzuk, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
rusya, mihail bogdanov, musa ebu merzuk, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Hamas heyetiyle Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ve beraberindeki heyetle Filistin-İsrail çatışmasını görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki Filistin heyetiyle Moskova'da yaptığı görüşmede Filistin-İsrail çatışması ve Filistinler arası müzakereleri ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Görüşme sırasında, Moskova'da sona eren Filistinliler arası müzakerelerin sonuçlarına odaklanıldı. Aynı zamanda, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun feci şekilde kötüleşmeye devam ettiği bir ortamda, Filistin-İsrail silahlı çatışma bölgesindeki durum değerlendirildi” denildi.
Ayrıca, Rus tarafının, aralarında Rus vatandaşları Aleksandr Trufanov, Andrey Kozlov ve Aleksandr Lobanov'un da bulunduğu, Gazze'de yakalanıp rehin tutulan sivillerin acilen serbest bırakılması gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildi.