https://sputniknews.com.tr/20240302/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-yillik-iyilesmeye-dikkat-cekti-dengelenme-devam-ediyor-1081298861.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yıllık iyileşmeye dikkat çekti: 'Dengelenme devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yıllık iyileşmeye dikkat çekti: 'Dengelenme devam ediyor'

Sputnik Türkiye

Ocak ve şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ekonomide dengelenme devam ediyor" ifadesini kullandı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T16:24+0300

2024-03-02T16:24+0300

2024-03-02T16:24+0300

mehmet şimşek

ekonomi

enflasyon

dış ticaret açığı

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Bakan Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13.2 milyar dolara ulaştığını belirtti."Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" diyen Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, enflasyon, dış ticaret açığı