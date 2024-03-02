https://sputniknews.com.tr/20240302/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-yillik-iyilesmeye-dikkat-cekti-dengelenme-devam-ediyor-1081298861.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yıllık iyileşmeye dikkat çekti: 'Dengelenme devam ediyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yıllık iyileşmeye dikkat çekti: 'Dengelenme devam ediyor'
Sputnik Türkiye
Ocak ve şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ekonomide dengelenme devam ediyor" ifadesini kullandı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T16:24+0300
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2024-03-02T16:24+0300
mehmet şimşek
ekonomi
enflasyon
dış ticaret açığı
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Bakan Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13.2 milyar dolara ulaştığını belirtti."Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" diyen Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
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mehmet şimşek, enflasyon, dış ticaret açığı
mehmet şimşek, enflasyon, dış ticaret açığı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yıllık iyileşmeye dikkat çekti: 'Dengelenme devam ediyor'
Ocak ve şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ekonomide dengelenme devam ediyor" ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13.2 milyar dolara ulaştığını belirtti.
"Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz" diyen Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz."