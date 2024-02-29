https://sputniknews.com.tr/20240229/simsek-buyume-rakamlarini-degerlendirdi-buyumenin-ucte-biri-makine-ve-techizat-yatirimlarindan-1081208772.html

Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi: 'Büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından'

Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi: 'Büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından'

Sputnik Türkiye

Bakan Şimşek, "2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T10:37+0300

2024-02-29T10:37+0300

2024-02-29T11:12+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.Bakan Şimşek, "2023'te büyümenin üçte biri makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz. Göstergeler, ekonomideki dengelenmenin, cari açıktaki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği ılımlı, dengeli büyüme bekliyoruz. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240229/2023-yili-buyume-rakamlari-aciklandi-1081206849.html

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı