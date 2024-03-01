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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Sabırlı olmamız gerekiyor'
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Sabırlı olmamız gerekiyor'
Sputnik Türkiye
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in sakatlıktan çıktıktan sonra maçlarda çok az süre almasının maç içindeki koşullardan kaynaklandığını dile... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T15:59+0300
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spor
arda güler
real madrid
carlo ancelotti
la liga
valencia
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Valencia'ya karşı oynayacakları maç öncesindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ancelotti, İspanyol basınının Arda Güler ile ilgili yönelttiği, "Az süre almasında sürekli söylediğiniz sabır neye bağlı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:Arda'nın maçlarda daha fazla süre alma isteğini çok iyi anladığını ve anlayışla karşıladığını belirten Ancelotti, "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240224/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-cok-genc-bir-oyuncu-sabirli-olmasi-gerekiyor-1081059523.html
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arda güler, real madrid, carlo ancelotti, la liga, valencia
arda güler, real madrid, carlo ancelotti, la liga, valencia

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Sabırlı olmamız gerekiyor'

15:59 01.03.2024
© Burak Akbulutİspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Burak Akbulut
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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in sakatlıktan çıktıktan sonra maçlarda çok az süre almasının maç içindeki koşullardan kaynaklandığını dile getirdi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Valencia'ya karşı oynayacakları maç öncesindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ancelotti, İspanyol basınının Arda Güler ile ilgili yönelttiği, "Az süre almasında sürekli söylediğiniz sabır neye bağlı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
Bu daha çok maç içindeki koşullara bağlı. Çünkü onun gibi genç bir oyuncunun kendini ileriye taşıması için kesinlikle oynaması ve kalitesini göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ancak bu, takımın ve kulübün futbolcularından çok talepkar olmasıyla biraz çelişiyor. Bu yüzden sabırlı olmamız gerektiğini söylüyorum.
Arda'nın maçlarda daha fazla süre alma isteğini çok iyi anladığını ve anlayışla karşıladığını belirten Ancelotti, "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek" dedi.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Çok genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor'
24 Şubat, 16:11
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