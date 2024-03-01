https://sputniknews.com.tr/20240301/real-madrid-teknik-direktoru-ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-sabirli-olmamiz-gerekiyor-1081272588.html

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Sabırlı olmamız gerekiyor'

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Sabırlı olmamız gerekiyor'

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in sakatlıktan çıktıktan sonra maçlarda çok az süre almasının maç içindeki koşullardan kaynaklandığını dile... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T15:59+0300

2024-03-01T15:59+0300

2024-03-01T15:59+0300

spor

arda güler

real madrid

carlo ancelotti

la liga

valencia

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Valencia'ya karşı oynayacakları maç öncesindeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ancelotti, İspanyol basınının Arda Güler ile ilgili yönelttiği, "Az süre almasında sürekli söylediğiniz sabır neye bağlı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:Arda'nın maçlarda daha fazla süre alma isteğini çok iyi anladığını ve anlayışla karşıladığını belirten Ancelotti, "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240224/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-cok-genc-bir-oyuncu-sabirli-olmasi-gerekiyor-1081059523.html

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arda güler, real madrid, carlo ancelotti, la liga, valencia