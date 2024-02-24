https://sputniknews.com.tr/20240224/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-cok-genc-bir-oyuncu-sabirli-olmasi-gerekiyor-1081059523.html

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Çok genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor'

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Çok genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor'

Sputnik Türkiye

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında yarın sahasında Sevilla'ya karşı oynayacak Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Ancelotti basın... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T16:11+0300

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spor

real madrid

carlo ancelotti

arda güler

ispanya

sevilla

la liga

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in, ilk 11'de sahaya çıkması ya da daha fazla süre alması için sabırlı olunması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında yarın sahasında Sevilla'ya karşı oynayacak Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Ancelotti basın toplantısı düzenledi.Bu sezon La Liga'da sadece 3 maçta ve toplamda 25 dakika süre alan Arda Güler'in 'neden sahada daha fazla süre alamadığı' sorulan Ancelotti, "Bu diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor. Ama maça baştan itibaren başlayabilecek bir seviyede" cevabını verdi.Ancelotti, Sevilla karşısındaki ilk 11'i henüz belirlemediğini de kaydetti.Real Madrid'te yarınki maç öncesi Juse Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan çıkan defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in Sevilla'ya karşı forma giyeceği açıklandı.La Liga'da 62 puanla lider durumda olan Real Madrid'i 56 puanla Girona takip ediyor.Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

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