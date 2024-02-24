https://sputniknews.com.tr/20240224/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-cok-genc-bir-oyuncu-sabirli-olmasi-gerekiyor-1081059523.html
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Çok genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor'
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Çok genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor'
Sputnik Türkiye
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında yarın sahasında Sevilla'ya karşı oynayacak Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Ancelotti basın... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T16:11+0300
2024-02-24T16:11+0300
2024-02-24T16:11+0300
spor
real madrid
carlo ancelotti
arda güler
ispanya
sevilla
la liga
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308902_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_59180ed4a3b0a4b43326e03de84e7cfe.jpg
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in, ilk 11'de sahaya çıkması ya da daha fazla süre alması için sabırlı olunması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında yarın sahasında Sevilla'ya karşı oynayacak Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Ancelotti basın toplantısı düzenledi.Bu sezon La Liga'da sadece 3 maçta ve toplamda 25 dakika süre alan Arda Güler'in 'neden sahada daha fazla süre alamadığı' sorulan Ancelotti, "Bu diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor. Ama maça baştan itibaren başlayabilecek bir seviyede" cevabını verdi.Ancelotti, Sevilla karşısındaki ilk 11'i henüz belirlemediğini de kaydetti.Real Madrid'te yarınki maç öncesi Juse Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan çıkan defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in Sevilla'ya karşı forma giyeceği açıklandı.La Liga'da 62 puanla lider durumda olan Real Madrid'i 56 puanla Girona takip ediyor.Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/arda-guler-tepkilerine-kayitsiz-kalmadi-toni-kroos-turk-taraftarlara-seslendi-1080901016.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308902_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_f46a4e97637eb5528eadd6fb9627ed9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
real madrid, carlo ancelotti, arda güler, ispanya, sevilla, la liga
real madrid, carlo ancelotti, arda güler, ispanya, sevilla, la liga
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Çok genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor'
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında yarın sahasında Sevilla'ya karşı oynayacak Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Ancelotti basın toplantısı düzenledi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in, ilk 11'de sahaya çıkması ya da daha fazla süre alması için sabırlı olunması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında yarın sahasında Sevilla'ya karşı oynayacak Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Ancelotti basın toplantısı düzenledi.
Bu sezon La Liga'da sadece 3 maçta ve toplamda 25 dakika süre alan Arda Güler'in 'neden sahada daha fazla süre alamadığı' sorulan Ancelotti, "Bu diğer futbolcularla rekabetle ilgili bir mesele. Çok genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor. Ama maça baştan itibaren başlayabilecek bir seviyede" cevabını verdi.
Ancelotti, Sevilla karşısındaki ilk 11'i henüz belirlemediğini de kaydetti.
Real Madrid'te yarınki maç öncesi Juse Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları bulunurken, sakatlıktan çıkan defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in Sevilla'ya karşı forma giyeceği açıklandı.
La Liga'da 62 puanla lider durumda olan Real Madrid'i 56 puanla Girona takip ediyor.
Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.